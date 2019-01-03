蘋果「估不到這樣放緩」　揭示中國經濟困境

蘋果自2007年推出iPhone以來，首次發出收入增長預警。仔細看《給投資者的信》，會發現其中一大原因是中國經濟陷入困境，以公司估不到的速度放緩。

強美元削弱海外收入 但在預計之內

蘋果在《給投資者的信》中，列舉了很多收入下跌的原因，當中包括iPhone XS和XS Max的出貨日期不同、強美元削弱公司收入增長，以及新產品供應量限制。不過，上述原因都是公司預計之內。

新興市場經濟放緩 大部份收入不達標

然而，公司談到新興市場疲弱，直言經濟放緩程度遠遠超出他們預期。

公司指出，雖然早已預期新興市場會有一些挑戰，但估不到經濟以這樣的速度放緩，特別是大中華區。上述地區大部份收入都未能達標，大中華地區更為慘烈，來自iPhone、Mac以及iPad的收入均下跌。

蘋果表示，中國經濟不穩已經影響消費，零售店及其他銷售渠道的人流也減少。（路透社）

經濟不確定影響中國消費 店舖人流減

當中最主要原因，是中國經濟增長在2018年下半年開始放緩。根據官方9月數據，中國第3季GDP增長率是25年以來第二低，蘋果估計，這是因為中美貿易戰的影響。

經濟不確定影響到金融業，同時亦影響到消費市場，蘋果表示，中國的零售店和其他銷售渠道，人流正在減少。市場數據顯示，大中華地區的智能手機市場萎縮得特別快。

iPhone收入遜預期 大中華是主要原因

大中華區消費市場轉變，是iPhone收入減少的最主要因素，令iPhone整體收入差過公司預期。

不過，蘋果仍看好中國市場發展，表示中國iOS開發者是世界上最具創造性，最創新和最有活力的社區之一，公司客戶仍有很強的追隨力，有很高的參與度和滿意度，在中國的服務收入亦創新高。