電視綜藝潮遇冷　《中國好聲音》製作商卻申請A股上市

內地電視綜藝節目幾年前開始大受歡迎，然而，隨着市場競爭愈來愈大，電視綜藝節目收視正在下降。就在這個時候，帶起綜藝熱潮的《中國好聲音》製作公司，最近申請在A股上市。

《中國好聲音》早年收視爆錶

內地綜藝節目雖然經常被批評有抄襲之嫌，但收視證明很多觀眾並不介意。《中國好聲音》則是一個由燦星文化自家擁有版權的節目，該公司更包辦製作，浙江衛視則是合作製作方，希望可以保證質素。

該節目原來曾定下收視率2%的目標，這目標在當時的綜藝節目之中十分高。結果，《中國好聲音》首幾年大受歡迎，2015年請來周杰倫做導師，平均收視更達到4.8%，廣告收入高達15億元（人民幣‧下同）。

內地電視綜藝節目早幾年爆紅，《中國好聲音》是少數幾年來一直成為話題的節目，但製作商如今也要求變。（中國好聲音微博）

其他公司參戰 競爭大影響盈利

然而，隨著《中國好聲音》爆出，內地電視台陸續推出各種綜藝節目，多間製作公司希望分一杯羹。2015年，《中國好聲音》在微博的討論熱度，已經不及《爸爸去哪兒》和《奔跑吧兄弟》。

從燦星文化的上市文件看到，2015年首7個月收入為24.62億元，盈利8.06億元。到了2018年首7個月收入僅2.65億元，僅賺691萬元。

公司解釋收入大減是因為上半年僅有《這！就是街舞》和《同一堂課》兩齣節目，大部份收入來源是《這！就是街舞》。

《中國好聲音》在2015年請來周杰倫（左二）為導師，之後更陸續請來更多歌手加入，不停製造話題帶動收視。（中國好聲音微博）

網絡綜藝崛起 搶電視綜藝市場

燦星文化為首的電視綜藝行業，除了本身競爭激烈之外，最近還被網絡綜藝節目搶攻市場。2018年內地《偶像練習生》、《創造101》、《中國有嘻哈》等網絡綜藝節目大受歡迎，電視綜藝僅《奔跑吧兄弟》和《中國新歌聲》等少數節目撑起。

以收視來計算，2017年首季還有16齣電視綜藝節目高於1%，到了2018年僅有5齣，而且沒有一齣高於2%。

燦星文化A股上市 且看能否轉身

市場情況如此，早年因為網絡平台商業模式難以盈利，而遲遲未進軍網絡綜藝的燦星文化，也要推出《這！就是街舞》網絡綜藝節目，2019年還會有《即刻電音》和《這！就是原創》。公司能否靠上市集資拓展業務，投資者正拭目以待。