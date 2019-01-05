只有富國買得起iPhone　蘋果無法享受東南亞經濟增長

蘋果預警收入減慢，在《給投資者的信》中表示，估不到新興市場特別是大中華地區，經濟增長放慢的速度如此急速。但真的是經濟增長問題嗎？有分析就指出，蘋果在多個市場的表現，反映了它自己有更大問題。

《CNBC》統計了蘋果在中國以外的亞洲地區表現，發現該公司的產品銷量，與經濟增長根本無必然關係。

大中華地區收入889億 全球第三高

首先參考2018年第4季各地收入數據，大中華地區的收入為114億美元（約889.2億港元），是美國及歐洲之後的第三大地區。

日本收入為51.61億美元（約402.6億港元），其他亞太地區則是34.29億美元（約267.5億港元）。

近年智能手機缺乏創新，市場趨向飽和，全球消費者的換機頻率亦放緩。（路透社）

成熟市場財富高 iPhone銷情較佳

如果以國家細分，會發現蘋果產品在日本、韓國及新加坡銷售較佳。而東南亞其他國家以及印度，銷情就較差。

這就反映與經濟增長放緩無關，因為印度、越南、馬來西亞及印度等國，近年的經濟經濟增長一直高於全球平均，亦高於日本、韓國及新加坡。

如以實際銷情來看，《CNBC》的結論是：蘋果在成熟且富有的國家銷情較佳，在經濟快速發展，但人均財富仍然較低的國家，銷情就較差。

韓國人較愛本國品牌 iPhone亦奪亞軍

日本和韓國在智能電話市場方面，都是十分成熟的國家。蘋果iPhone在兩地都有良好發展，在日本市場份額奪冠，而在韓國則得到亞軍。

值得留意的是，市場競爭似乎不是iPhone銷情表現的關鍵因素。因為韓國是手機大國，民眾偏愛自家品牌，但iPhone仍然可以打敗LG穩佔第二位。

蘋果iPhone XR售價由6499元起，其實亦高過不少牌子的旗艦型號。（路透社）

新加坡稱霸 印尼失敗因根本買不起

轉看東南亞，IDC數據顯示，蘋果在新加坡以市佔率39%稱霸市場，但在經濟規模更大的印尼、泰國和越南，蘋果都是落後於對手。

以印尼為例，蘋果iPhone只佔市場份額的1%。新加坡IDC研究經理指出，最主要原因，就是iPhone太貴，根本不在買家的預算之內。

小米、三星低階低價 印度市場獲勝

而南亞的印度就更加明顯。蘋果一直希望進軍印度市場，但由於最新iPhone售價過高，公司早年考慮在當地出售翻新機，結果被斥責出售「電子垃圾」。

該公司一直希望在印度組裝及出售iPhone，但以Counterpoint Research數據來看，市佔率第一位是中國的小米，第二位是韓國三星，兩者都是以低階且便宜的產品打入印度市場。

蘋果iPhone XS Max價格大約1萬元，在不少經濟快速發展的國家之中，仍是人民買不起的產品。（路透社）

印度手機總平均價1209元 iPhone售5780元

在Counterpoint及其他報告中，iPhone在印度的市佔率少到不值一提。

IDC則在2018年第3季報告之中，將蘋果iPhone列為印度市佔率1%的品牌。該國的iPhone平均售價為741美元（約5,780港元），遠遠高於全國智能手機平均售價的155美元（約1,209港元）。

最高階新機索價萬元 新興市場根本買不起

由於iPhone價格過高，特別是最新的最高階手機iPhone XS Max售價，最高達1,249美元（香港區售價12,499港元），根本就無法打入上述經濟快速增長但人均財富較低的市場，只有日本、新加坡等富裕地區的人民才買得起。因此，蘋果銷售收入減少，其中一大原因可能就是定價太高。