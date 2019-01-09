特朗普熱衷的「長期零利率」 　實有五大後遺症

美國總統特朗普（Donald Trump）昨日（8日）於社交平台Twitter發表貼文指，若然自己像前任政府一樣，可以面對長期零利率的環境，而非現時急速上升的息口，一切將變得非常容易。特朗普喜歡低利率早已不是新聞，但他念茲在茲的低利率或零利率，對美國經濟來說是否真的這麼「著數」？

資產泡沫脹

長期利率，簡單來說是為資金的時間價值定價。長期零利率在經濟史上甚少出現，因為如果長期利率低下，意味很多人可以瘋狂借貸，先使未來錢，對投資和經濟系統會帶來不少混亂。美國股市於金融海嘯後便有長達十年的牛市，股價屢創新高，便有分析指，是「低利率」的後遺症，隨資產泡沫愈來愈大，股價要回歸「正常」可能會出現大跌。

長期低利率有損銀行盈利能力。（路透社）

經濟效率被拖低

「借錢太易」也會令商界難以汰弱留強，因為對經營不善的企業來說，借貸的成本十分低，可以透過不斷借錢「續命」。當市場上充斥這些效率低下的殭屍企業，會阻礙正常的創造性破壞，令整個經濟的生產力和生產效率被拖低。

損銀行盈利能力

長期的零利率和負利率亦會損害銀行等金融機構，令銀行盈利能力下降，例如推行負利率後，丹麥和瑞士銀行的淨利息收入佔資產的比例便出現了大幅下降。長遠來說危及金融系統的穩定，甚至影響到信貸供應，令實體經濟的信貸減少。

低利率令央行難應對下一波金融危機。（路透社）

貨幣戰爭加劇

低利率某程度上亦意味著低匯價，若各國爭相維持在低利率，有機會加劇貨幣戰爭。例如日本自2012年11月實施安倍經濟學以來，日本央行推行超寬鬆貨幣政策，令日元大幅貶值，匯率一直處於歷史低點，固然令日本出口有所改善，但也令其他貿易競爭對手，感到了日元貶值的壓力。

難應對下一波金融危機

最後但也是十分重要的是，低利率表示貨幣政策未能「正常化」，傳統上各國要應對金融危機或經濟衰退，普遍有貨幣（減息）和財政（減稅、增加政府開支）這兩大工具。但在本身已經低利率的情況下，利率再降的空間有限，若下一波金融危機出現，各國便如「自斷一臂」。