調查：樓價回落兼成交量縮　港人對置業信心回升

香港人對經濟前景信心不足，城大管理科學系統計諮詢中心公布，城大等聯合進行調查的2018年第四季兩岸及港澳消費者信心指數顯示，受訪的香港消費者整體信心指數為80.7分，與上季相比跌3.5分。

該指數以滿分200分計算，若低於100分屬「信心不足」。

調查結果顯示，受訪者對買樓最欠缺信心，只有62.2，可是與上季相比，已大升22%，按年升幅更達69%。但由於周邊不利因素影響，而樓市稍為冷卻，成交量下降，樓價回落，導致港人置業信心回升。

對港經濟信心回落

對於香港經濟信心，受到環球經濟增長放緩及中美貿易摩擦等因素影響，港人對經濟發展信心減弱。據2018年第4季調查顯示，港人對經濟發展信心指數為88.1，按年跌17.5%，按季則跌7.5%，惟仍接近中性水平。

就股市前信心，隨着去年股市出現大調整對投資者信心帶來影響，調查顯示，港人投資股票的信心指數為78.3，按年跌13.5%，按季跌5.3%，反映出港人對投資股票信心減弱。

港人對就業狀況信心亦下跌，最新報91，按年跌16.1%，按季跌10.4%，不過絕對值仍較為中性。

調查亦顯示港人對物價信心走勢回升，最新指數結果為70.4，按年升3.5%，按季跌1.8%。此外生活（消費）信心指數為94.1，按年跌14.9%，按季含8.8%，仍處於中性區間。