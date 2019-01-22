佳源暴跌事件　再證大股東押股需嚴格規管

屯門「龍床盤」菁雋的發展商、內房股佳源國際（2768）上周四股價曾暴瀉9成，原來是因為當天集團創辦人兼董事會主席沈天晴夫婦有近億股股票被拋售，減持總值達2.58億元。佳源國際解釋，大股東沈天晴有部分股票做了抵押融資，而因未能及時補倉而被強制平倉。

其實內地上市公司大股東將股權抵押作融資，造成股價大跌的事件時有發生。去年底，內地媒體便統計指，深圳上海兩市共有2400餘家上市公司大股東存在股權質押未解押的情況，佔全部A股公司的68.2%。質押總股數近6,000億股，佔A股市場總股本的10%，情況可謂十分嚴重。

佳源大跌，影響到其他內房股。（路透社）

中央嚴陣以待​

對此中國銀保監會主席郭樹清就指，中國金融市場出現較大幅度異常波動，與中國經濟發展基本面嚴重脫節，與金融體系整體穩健狀況不相符，金融機構應科學合理做好股權質押融資業務的風險管理。銀保監亦要求金融機構質押品觸及止損線時，質權人應根據實際風險及未來發展前景等因素，採取恰當方式穩妥處理。

中央對上市公司將股權抵押作融資嚴陣以待，因為股權質押容易令股價出現恐慌性的大跌，不利股市的穩定，而且亦容易將股票市場和銀行的風險互相影響擴大。例如佳源國際大跌當天，受影響的就不只是佳源和佳源的股東，港股內房股板塊當日市值合計蒸發高達1,174億元。這無疑會影響到在港股市場的香港和國際投資者，對其他內房股和內地上市公司的信心。

去年有11間券商計劃組建1,000億資產管理計劃，以化解企業股權質押風險。中證監亦支持各類符合條件的機構通過發行專項公司債的方式募集資金，專門用於支持民營企業發展和紓解上市公司股票質押風險。據報這些努力已經取得了不少的成效，但佳源大跌事件亦證明，股票質押風險的問題未完全解決，中央需持續加強對股票質押的監管，以確保股市的穩定，和避免中國公司的名聲和印象於國際投資者眼中受損。