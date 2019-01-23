中美談判結構性問題「各自表述」　美方應實事求事

國務院副總理劉鶴訪美之行在即，白宮首席經濟顧問庫德洛（Larry Kudlow）表示，與中國能否達成協議取決於處理有關結構性問題，強調特朗普不會在結構性問題上讓步。這跟美方早前就副部級貿易談判發表聲明，強調中國須有結構性轉變的言論保持一貫。

可是中美雙方「結構性問題」上的分歧大嗎？中方的聲明曾指在結構性問題上取得進展，但美國「鷹派」貿易代表萊特希澤（Robert Lighthizer）則吹淡風，指中美談判在解決結構性問題和智慧財產權保護方面幾乎沒有取得進展。

中美貿易談判前景未明。（路透社）

中國已釋出誠意

所謂的中美結構性問題，從美國貿易代表處早前聲明可見，美方要求中國在多個問題上進行必要的結構性轉變，包括強迫技術轉移、知識產權保護、非關稅貿易壁壘、網絡攻擊、貿易機密的竊取、服務及農業等。這些項目當上，網絡攻擊和竊取貿易機密難有實證，雙方各執一詞只是「口同鼻拗」，其他包括知識產權保護、開放市場、增加對美國農業等領域的採購等，中國也清楚表明願意配合，也願意減少順差。在中方立場中，已經是交出了一個不錯的答覆。

那為何美方仍不「收貨」呢？很大機會，美方的要求並不只限於貿易上，例如《日經新聞》便引述消息人士說，美國要求中國停止補貼國企，如果消息屬實，即貿易談判已超出「貿易」層面，直指中國經濟結構的核心。

中美貿易戰影響到兩國的進出口。（路透社）

傳美要求中國改變內政

有「中國通」的澳洲前總理陸克文（Kevin Rudd）認為，中美在關稅等問題上都可以找到解決對策，但被美國視為問題的産業升級政策「中國製造2025」等結構性問題，則難以解決。事實上，「中國製造2025」是中國發展成為「製造強國」的國策，也是中國內政。美國如果要將此纏在貿易談判上是不智的，因為中國十分不可能作出讓步。

說到尾，美國要問自己，究竟在貿易談判上希望達到甚麼？如果只是單純的要求中國更開放、加強保護知識產權、降低對美貿易順差，這些問題中國是有誠意讓步的，中美貿易糾紛亦很有可能真正落幕。但若美方的要求已不只是貿易議題，而是不合理地要求中國按美國的意願去改變中國國內政策，抱持這樣的態度去談判，中美達成協議的可能性實在很低。