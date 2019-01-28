俄鋁遭制裁事件　證跨國企業政治風險增

俄鋁主席兼董事Jean-Pierre Thomas辭任後，美國財政部外國資產管理辦公室終撤銷對俄鋁的8個月制裁，將俄鋁及其最大股東En+ Group Plc自特別指定國民及受限制人士名單中剔除。受消息刺激，俄鋁股價全日升9.3%至3.26元。

對俄鋁制裁是於去年4月被美國提出，因俄羅斯干擾美國大選、介入烏克蘭和敍利亞等，決定對俄羅斯進行制裁，制裁對象包括38個俄羅斯個人、官員、公司和國企，當中包括俄鋁大股東歐柏嘉﹙Oleg Deripaska﹚，俄鋁亦因此受到牽連。

美國政府先後對多間外國公司發起制裁。（路透社）

股價曾大跌７成

受制裁影響，多家金融機構停止俄鋁股份的買賣交易，部分金融機構亦俄鋁的旗下公司或代表進行的付款程序加以限制。俄鋁曾發公告表示，這會嚴重阻礙其金屬生產及銷售，對集團的業務及前景構成重大不利影響，能夠按商業上合理的條款取得融資的機會將非常有限。俄羅斯媒體更曾引述俄鋁提交給政府的數字稱，該公司去年預計，事件會令當年產量大跌30%至70%。

事件對俄鋁的打擊亦反映在股價上，俄鋁股價由制裁前的4.64元，一度插近7成至1.4元。即使制裁結束，股價回升至最新的3.26元，離制裁前還是有近3成差距，可想而知制裁對俄鋁的打擊多麼大。

俄鋁被制裁事件終告一段落，但近年不少中國企業（例如中興、華為等）都先後被美國「放上枱面」，雖然背景各有不同，但某程度上可見美國較以往更傾向針對他國公司發起「攻擊」，可能是借此圖逼令中俄等國「就範」，以取得更大利益。跨國企業的政治風險正在增加，未來更多的事件可能陸續有來。