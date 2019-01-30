【議息前瞻】美聯儲加息機率僅1%　市場聚焦會否提早終止「縮表」

美國聯儲局將於香港時間本周四（31日）凌晨3點公布議息結果，因為早前美國經濟數據轉弱，聯儲局口風「轉鴿」，市場普遍預料聯儲局加息的機會不大，利率期貨市場顯示，市場最新估計明早凌晨會宣布加息的機率只有1%，即聯邦基金利率大機會維持於介乎2.25至2.5厘。

雖然加息機率十分低，但並不代表這次聯儲局議息不重要，《華爾街日報》早前便報道，聯儲局是次議息會議可能會討論提早停止縮表。「縮表」將會是為期兩天政策會議的重點。

美聯儲於2017年6月提出縮表計劃。（路透社）

按原計劃「縮表」需4至5年

美國聯儲局是在2017年6月的議息會後提到，啟動縮減4.5萬億美元資產負債規模﹙「縮表」﹚的安排。根據美聯儲的計劃，當「縮表」正式啟動，美國國債最初將每月縮減60億美元，並將在每季再增加60億美元縮減規模，預定在12個月內共調高4次，直至一年後每月縮減規模達到300億美元的上限。

該「縮表」路線圖當時普遍被市場形容為緩慢但穩定，例如中國銀行（香港） 總經理兼投資管理部投資主管陳少平當時就形容，縮表是循序漸進，預料需時4至5年，影響相當於每年加息四分一厘，相信不會造成金融市場震盪，資產價格不會大跌或大升。

不過也有專家並不看好縮表計劃，有債王之稱的格羅斯（Bill Gross）當時便預言，以美國經濟情況，認為聯儲局不大可能照計劃縮表和加息，指美國經濟若放緩，聯儲局可能需重新啟動購債。