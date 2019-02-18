高盛指全球企業充斥「殭屍」　經濟已陷「增長地獄」

2008年金融海嘯之後，不少公司借大量平錢，但業務無法增長，淪為殭屍企業。高盛最近向客戶發表一份報告，直指世界已經「屍變」，全球經濟陷入「增長地獄」。

10年前放水救市 10年後企業負債依舊

這份報告由高盛分析師Peter Oppenheimer撰寫，描述了全球經濟充斥大量殭屍。他指出，過去10年各地央行的寬鬆貨幣政策，雖然一時間拯救了不少企業，但這些企業10年後的今日依舊負債纍纍，同時缺乏盈利能力。這些公司本應該倒閉，但在扭曲的資金之下「屍變」，已成為一隻隻殭屍。

這些殭屍企業愈來愈多，對經濟毫無貢獻，已經影響到整體的經濟發展。

Peter Oppenheimer在報告中指出，人類已經身處「增長地獄」，長期實際GDP增長已經降至歷史低位。更重要的是，在中期股票和資產市場定價有重大影響的「趨勢增長」（ Trend Growth）已經放緩。

2008年各國央行希望放水救經濟，但市場未能如央行所願復甦，美國的實際名義GDP增長疲弱，歐洲及日本就更嚴重，救市「愈救愈衰」。

聯儲局等全球央行在2008年金融海嘯之後「放水」救市，原以為保持資金流可讓經濟靠穩及復甦，但10年過去經濟增長愈來愈低。（路透社）

央行大舉買債 但國債息率仍然下滑

主要央行雖然買下了全球約三份之一主權債務，但名義債券收益率卻持續下降，與全球經濟增長下滑的趨勢一致。高盛指出，英國的10年期國債，已經跌至1700年代以來的最低點，德國10年期國債收益率亦已下挫，並有可能進一步下跌。這種情況的結果是，國債名義收益率回落至零以下，重演量化寬鬆措施推出期間的情況。

高收入增長企業減少 股市難有增長空間

雖然有人指出人口老化、存蓄過剩等情況拖慢經濟增長，但高盛強調殭屍企業難辭其咎。

企業屍變的其中一大原因，是收入增長放緩。高盛指出，由於整體經濟增長放緩，企業利潤很可能在一段長時間內僅能保持溫和增長，最終影響到股票收益率。

報告顯示，收入增長較大的企業比例愈來愈低，在歐洲尤為顯著。在2000年代，市場以收入增長超過8%的企業為主導，但目前達到這標準的企業已經愈來愈少。

收入增長不足，讓部份高負債的企業變成殭屍企業，高盛預期，最後會令企業利潤增長跌至個位數，而股市也因此幾乎沒有上漲空間。

高盛指出收入增長高的企業愈來愈少，也就是說靠經濟及企業發展推動股價上揚的動力放緩，股市難有再大升空間。（路透社）

聯儲局再放鴿 殭屍企業不死經濟難轉好

在目前的情況之下，似乎難有解決辦法。金融博客《zerohedge》就提出，讓這些殭屍企業自然死亡，回歸商業市場「物競天擇」的生態。

要做到這一點，其中一個辦法是大幅提高利率，升至殭屍企業無法負擔的水平。國際貨幣基金組織（IMF）曾表示，如果利率顯著上漲，20%美國企業會無法生存。

雖然經歷爆破、洗牌之後經濟或可能重生，但美國聯儲局似乎沒有這種意思，最近的態度明顯轉鴿。也就是說，殭屍企業仍然可以得到低息貸款，經濟增長就會繼續疲弱。