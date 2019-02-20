【公平咩？】亞馬遜去年激賺780億元　聯邦企業稅額竟係「零」﹗

亞馬遜（Amazon）是現時全球市值最高的企業之一，不論網上商店，還是雲端服務都辦得風生水起，去年更激賺112億美元（下同，約780億港元）。 在聯邦企業稅高達21%的美國，你以為亞馬遜要向政府繳交數以億計稅款？有報告指，亞馬遜今年要交的聯邦企業稅是「零」呀！

亞馬遜據報去年無需繳付任何聯邦企業稅。（路透社）

美國智庫「稅務及經濟政策學會」日前發表報告指，雖然亞馬遜去年的應課稅收入近乎翻倍，由56億元飆升至112億元，但因為善用稅收優惠，令亞馬遜過去2年都無需交聯邦稅，更分別獲退稅1.29億和1.37億元。

亞馬遜「賺大錢」卻不用交聯邦稅，有幾個主因。首先，美國國會於2017年通過美國總統特朗普提出的新稅務法案，令美國企業稅率由35%大減至21%，令企業交稅的「上限」大幅降低。

特朗普多番批評亞馬遜交稅「少」，但分析指他推行的稅改是「元兇」之一。（路透社）

特朗普曾多番批評亞馬遜少交稅

特朗普稅改又未有堵塞漏洞，令各大企業得以借不同的「優惠」去避稅。例如亞馬遜有不少收入來自美國境外，而只需為這些收入交很少的稅或無須交稅。亞馬遜亦因為過去二十年來累積數十億計的虧蝕，所以即使近年取得不少盈利，都可以少交稅。亞馬遜也大量使用研發稅收優惠、設備投資成本稅收等優惠來抵銷應繳稅款。

多管齊下「避稅」，「稅務及經濟政策學會」統計指亞馬遜今年的有效稅率（Effective Tax Rate）是負1.2%。該學會形容，亞馬遜是避稅，而非逃稅，當中不涉違規行為，但質疑亞馬遜是否真的需要這些減稅優惠，減稅優惠的機制有否被濫用。

事實上，亞馬遜享受的超低稅率（甚至零稅率）早已被民主共和兩黨多番批判，民主黨參議員、左派的桑德斯（Bernie Sanders）和右派的特朗普都表示，亞馬遜應該要交更多的稅。但批評歸批評，若規則不變，超巨型企業只需交很少稅的情況，只會不斷在美國出現。