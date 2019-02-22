美汽車關稅或成新「貿易計時炸彈」

中美貿易談判迎來愈來愈多的好消息，中美第七輪高層級貿易磋商在當地時間21及22日，一連兩日在華府舉行，美國總統特朗普（Donald Trump）會與中國副總理劉鶴會面，據報早前困擾中美「結構性問題」亦已基本解決，雙方很大機會可以達成協議。

《路透》報道指，兩國如今已就6項議題簽訂諒解備忘錄，並擬定10項短期措施清單，只剩下中國國企地位和條約履行的查核措施兩項尚在談判中。市場期待中美貿易糾紛很快可以得到平息。

美國總統特朗普或考慮對進口車加徵關稅。（路透社）

美國擬徵汽車關稅

但即使中美貿易戰告一段落，國際貿易的前景亦未許樂觀，因為美國的汽車關稅正蓄勢待發。美國商務部負責的進口汽車關稅報告已於上周正式遞交特朗普，他有90天時間決定是否遵從報告的建議，可能會導致美國向進口汽車和零部件征收20%至25%的高額關稅。

觀乎近來兩大汽車製造國──日本和德國的制造業皆陷入萎縮，德國制造業出現6年最大萎縮，日本2月亦出現制造業2年半以來首次萎縮，若美國再加徵汽車關稅，全球制造業將會再受一次嚴重的打擊。

投資銀行美銀美林便警告，美國開徵進口汽車關稅或有機會引起新一輪的關稅戰，令本來已急速降溫的增長更惡化，最壞情況會令全球經濟增長下降1個百分點至1.2%。美國汽車關稅或會成為全球經濟增長的另一個「計時炸彈」。