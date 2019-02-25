滬深兩市狂飆逾5%　成交破萬億元　瑞銀高挺料將出現「盤整」

內地股市今日一片「欣欣向榮」，上證指數及深成指數齊齊大漲逾5%，分別收復2900點及9100點。兩市成交更突破1萬億元人民幣，創逾3年以來新高。市場關注後市表現如何。

小盤股大漲 教人意外

瑞銀證券中國首席策略分析師高挺表示，獲他們拜訪的內地公募基金經理都認爲，藍籌股上漲的主要推動因素是最近滬港通北上資金的大幅提升，因年初至今年2月22日累計資金淨流入規模已達1,120億元人民幣。不過，他們對小盤股的大漲頗感意外。

資料顯示，小盤股佔主導的中小板指和創業板指年初至今分別上漲21%和16%，超越或直逼滬深300指數上漲17%的勢頭。瑞銀認為，這意味散戶在小盤股表現上起到了更大的推動作用。

高挺認為，內地股市暴漲，一些短期風險值得關注。﹙資料圖片﹚

「跟隨外資」策略有風險

在市況高漲之時，高挺預計，A股市場短期內將「盤整」。首先，在A股納入MSCI和富時指數的預期下，瑞銀預計今年外資淨流入將對市場呈有利態勢。但「跟隨外資」策略本身也有風險。事實上，去年的大規模外資淨流入（2,940億元人民幣）仍不足以使市場止跌。資金流入的速度也會因國內外的情況變化而波動，且其本身就是市場產生波動的原因之一。此外，外國投資者對基本面更爲敏感，不能徹底排除在當前宏觀環境下資金淨流入因企業盈利資料疲軟而暫停的風險。

高挺又指，該行早於2019年展望中指出，去年底投資者對市場已經過於悲觀，料市場估值將回升。因此，在很大程度上，是次市場出現反彈是合理的。但他認為，滬深300指數最近迅速上漲17%，已讓股價遠遠領先於基本面。一些短期風險值得關注。

高挺看好銀行、食品飲料、建築等板塊。﹙資料圖片﹚

料將出現一個盤整階段

他指出，雖然1月份信貸增速出現反彈，但其可持續性仍不確定，對實體經濟真正産生影響也需要時間。房地産銷售和新出口訂單等其它領先指標依然低迷，這表明3至4月份的業績報告期將充滿挑戰，而春季復工也可能較為緩慢。市場對減稅和促進消費等政策的預期將在3月份的人大會議上得到檢驗。因此，瑞銀認爲股市隨後將出現一個盤整階段。

板塊方面，高挺看好銀行、食品飲料、建築、鐵路設備、可再生能源、核電運營商、免稅以及機場板塊。