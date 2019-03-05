【2019兩會】中國經濟增長目標降至6至6.5%　「唯GDP論」早成歷史

全國人民代表大會今早（5日）於北京召開，國務院總理李克強宣讀政府工作報告時，為今年中國經濟增長設下6%至6.5%的目標，低於去年的6.5%，且為30年以來最低的增長目標。 中美貿易戰忽晴忽雨，中央此刻將經濟增長目標下調，不僅是為中美貿易戰的不確定性作兩手準備，更有意透過容許較低的經濟增長，推動國內經濟轉型，並防範金融風險死灰復燃，無疑反映過往「唯GDP之從」的發展思路早已步進歷史。

年初以來，中美貿易戰形勢有所緩和，中央在此有利背景下略為調低經濟增長目標，除了是應對中美貿易戰的不明朗因素，同時亦反映了中央並不盲目追求亮麗的經濟增長數據，反而透過將增長目標轉為區間值，為經濟轉型、調控金融風險等長期議題提供一定彈性。若然國內外經濟形勢改善，以及刺激政策收效理想，相信中國今年要達到增長目標，甚至超額完成並非難事。

貿易談判結果難以預測

李克強發表工作報告時坦言，今年中國發展面臨的環境，較去年更加複雜嚴峻，可以預料及難以預料的風險挑戰更多更大，必須做好打硬仗的充分準備。他口中的多項風險挑戰，開打接近1年的中美貿易戰必定榜上有名。中美兩國自去年底起重啟貿易談判，進度之佳似乎超乎預期，除了同意押後原定於上周五（1日）屆滿的談判限期，《華爾街日報》早前更引述消息人士指，兩國可望於3月底的峰會上正式簽訂協議。

外電近日報道，中美貿易談判已進入最後直路，但箇中不確定性仍相當多。（視覺中國）

若然中美貿易戰順利休兵，自然可以消除中國經濟的一大不穩因素，有利今年中國經濟表現。然而，外國媒體近日多次報道，雙方於中國經濟結構議題，以及協議的監察機制上存在分歧。

再者，美國及其盟友圍繞中國通訊設備商華為的抵制措施未有絲毫放軟，而孟晚舟案件亦無明顯進展，顯示中美即使可達成貿易協議，背後的一連串「拗手瓜」角力，卻很可能不會輕易告終，為中國經濟帶來持續隱憂。故此，中央因應貿易戰的不確定性，為年內增長目標提供一定緩衝，亦是穩健及審慎的做法。

增速減慢讓路長遠發展

此外，中央將增長目標定為區間值的做法，雖然並非首例，但今年不少省市均未有發布GDP增長目標的絕對值，包括北京、福建、河南等經濟重鎮，顯示中央有意容許增長減慢，以讓路予經濟轉型及金融風險調控，同時反映「唯GDP論」早已走進歷史。

美國及其盟友近日對華為的打壓未有鬆懈，或意味未來中美關係仍然充斥暗湧。（視覺中國）

雖然內地經濟面臨不少壓力，但中央支持經濟轉型的力度似乎有增無減。李克強於工作報告中，提出將實施更大規模減稅，其中普惠性減稅與結構性減稅並舉，重點降低製造業和小微企業稅收負擔，並深化增值稅改革，以推動製造業升級轉型，及支持中小微企發展，預料全年減輕企業稅收和社保繳費負擔近2萬億元。

此外，中央自2016年起推動「去槓桿」，以減低系統性金融風險，縱然去年因應經濟放緩風險加劇而微調為「穩槓桿」，但李克強於工作報告中仍然強調要「堅持結構性去槓桿，防範金融市場異常波動」。中央將今年GDP目標略為下調，相信亦有意透過較慢經濟增長，控制內地信貸過度擴張，避免令過去兩年「去槓桿」的努力付諸東流。