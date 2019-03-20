兩大投行看好歐元區經濟　因中國經濟向好

歐元區經濟持續疲軟，歐央行下調經濟增速預期，但兩大投行卻在此時對這一地區的前景頗為看好。

綜合媒體3月18日報導，歐洲央行副總裁德金多斯（Luis de Guindos）18日表示，歐元區通脹和經濟增長今年繼續放緩，但未來將進一步反彈。「支撐因素繼續存在，將在中長期將通脹推升至今年的溫和水準之上，」 德金多斯在馬德里表示。他的講話基本上重複了歐洲央行總裁德拉吉（Mario Draghi）本月稍早的言論。

值得關注的是，2月中旬公佈的資料顯示，歐元區2018年第四季度GDP季環比修正值為0.2%，續創四年新低，但與預期和初值持平。全年來看，歐元區2018年GDP增長1.8%。分國家看，意大利四季度經濟萎縮程度加深，連續兩個季度負增長，陷入技術性衰退。而歐元區「火車頭」德國則在2018年第四季度勉強擺脫了經濟衰退。

近日，高盛經濟學家Jari Stehn團隊在最新研報中指出，有初步跡象表明，歐元區最糟糕的疲弱時期已經過去。在高盛看來，歐元區經濟增速近來穩定在1%的水準左右，但預計將在下半年加速至1.4%的水準，增長可能來自更為寬鬆的財政政策、更低的油價以及更為強勁的薪資增長。

中國經濟增速上漲能拉動全球經濟增速。（新華社）

摩根士丹利首席歐洲股票策略師Graham Secker同樣表示，歐元區在過去一年當中出現的許多特殊因素，如德國汽車業問題（德國車企為應對新的排放標準WLTP曾在2018年三季度短暫停產，導致產出下滑）等正在消退，法國消費者信心也有所回升。



此外，他還認為，市場當前的悲觀情緒有些過頭，歐洲市場看起來將會出現令人驚喜的上漲勢頭。從外部因素來看，Secker認為歐洲去年經濟放緩的原因在於中國。滯後3個月的中國新出口訂單的PMI指數和歐元區PMI指數具有較強的相關性。摩根士丹利預期中國經濟走高將暗示歐元區經濟在未來幾個月向好。

近期，內媒《經濟日報》就中國經濟發展現狀、未來走勢與改革前景等專訪了經濟合作與發展組織（OECD）中國經濟政策研究室主任馬吉特。馬吉特介紹，經合組織在最新公佈的季度展望報告中指出，全球經濟增長在2019年放緩的速度將比預期更快，G20國家經濟增長也普遍弱於預期，這將對全球經濟中期增長的韌性與可持續性造成衝擊。馬吉特指出，在此情形下，中國憑藉其龐大的經濟體量、較高水準的穩定增長與對世界經濟的高貢獻率，將繼續在可預見的未來發揮全球經濟增長引擎的作用。據統計，2016年中國對世界經濟增長的貢獻率達到了33.2%，佔全球經濟增量的三分之一；2017年，該數字約為四分之一；2018年，中國經濟總量已超過90萬億元人民幣（1元人民幣約合0.149美元），對世界經濟增長的貢獻率不會比原來低。