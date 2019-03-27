市場對美聯儲降息預期抬頭　需3個條件

市場對於美聯儲降息的預期逐漸升溫，原因在於美國經濟前景低迷，以及美聯儲釋放了超出預期的鴿派信號。

美聯儲年內第二次會議釋放了比前次更強烈的鴿派信號，不但明確計畫今年9月末停止縮表，而且多數聯儲官員預計今年全年不加息，明年加息1次，而3個月前的主流預期還是今年加息2次。

自2015年末以來，隨著經濟走強，美聯儲已經加息9次，但去年底隨著金融市場波動加大，經濟前景惡化，美聯儲釋放暫停未來加息的明確信號。

日前，歐美主要經濟體近日公佈的關鍵資料普遍不及預期，投資者對於經濟前景的擔憂再次籠罩全球股市。同時，上周美債收益率曲線時隔3個月再現倒掛，美聯儲前主席耶倫（Janet Yellen）3月25日表示，美債收益率倒掛未必意味著經濟衰退，而是意味著未來美聯儲可能在某個時點降息。

歐元區3月製造業PMI初值創2013年4月以來新低。Markit公佈資料顯示，歐元區3月綜合PMI初值為51.3，低於預期的52和前值的51.9；3月歐元區服務業PMI初值為52.7，持平於預期，但低於前值52.8；歐元區3月製造業PMI初值為47.6，遠低於前值和預期49.3和49.5。

美國經濟前景不佳（視覺中國）

德國3月製造業PMI降至6年半以來最低水準。Markit公佈資料顯示，德國3月綜合PMI初值為51.5，低於前值和預期的52.8；3月服務業PIM初值54.9，高於預期54.8但低於前值55.3；德國製造業PMI初值為44.7，遠低於前值47.6和預期的48，為逾6年半以來的最低水準。

美國商務部3月19日公佈的資料顯示，美國1月工廠訂單環比增加0.1%，較預期0.3%為低，持平於前值。美國1月扣除運輸的工廠訂單環比下降0.2%，前值由下降0.6%，修正為下降0.5%。

Natixis駐美洲經濟學家拉沃爾尼亞（Joseph LaVorgna）研究了過去5個緊縮週期，美聯儲需要滿足3個條件才能逆轉政策並降息。首先，美國經濟在第一季度下滑後的反彈將必須弱於預期，經濟增長的潛力僅在附近。其次，必須有跡象表明，通脹要麼低於美聯儲2%的目標，要麼甚至出現減速。最後，美聯儲將不得不看到金融狀況收緊，股價承壓，信貸息差擴大。

拉沃爾尼亞說，經濟疲軟的狀況已經基本得到驗證。他說：「我認為，僅僅從第一季度經濟增長勢頭較第四季度（2018年）大幅下滑、市場人氣糟糕、生產疲軟的事實來看，美國經濟今年第一季度的表現並不好。我擔心第一季度的增長接近於零。」拉沃爾尼亞說，他認為第二季度不會有太大的反彈。