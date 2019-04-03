十大城市觸碰限售解凍期　中國房地產價格走勢會變嗎

分析指出，在中國房地產調控政策整體不變的背景下，部分城市樓市限售解禁並不會影響樓市價格走勢。

2017年3月24日，中國廈門率先出臺「限售」政策，新購房一律獲得不動產登記證2年後方可上市交易，限售由此開啟。限售是中國房地產調控政策的重要組成部分。

隨後廣州、福州、青島等地跟進，最終蔓延到中國60多個城市，其中不乏類似菏澤這樣的三四線城市。大多數城市限售週期為兩年，部分城市為3年或5年。

如今，兩年過去，限售即將解凍，其中，廈門、福州、青島、廣州四大城市，作為中國第一批限售之城，目前首批限售已經到期。與此同時，常州、東莞、揚州、海南、濟南、保定徐水六地都將陸續觸及限售解凍期限。

那麼，作為中國房地產調控政策的重要一環——限售解禁，究竟對樓市有何衝擊？

調控依然是中國房地產政策的主旋律（新華社）

自媒體「國民經略」的文章《10大城市將限售解禁，樓市是否會迎來大規模拋售潮？》指出，在不同的樓市環境下，限售解禁帶來的影響有天壤之別。在樓市上行期，限售解禁基本不會對市場產生多大衝擊；而在樓市下行期，限售解禁，二手房將會大量入市，顯然會加速市場下行趨勢。毫無疑問，投機資金被冰封兩年之久，獲利了結的驅動十分強勁。

文章進一步指出，不過，如今的中國樓市，既非上行，也非下行，而是維穩性盤整。雖然3月以來，以北京、上海、廈門為代表的個別一二線城市有所回暖，但量能相比過去仍未出現擴張，價格還只是穩中有漲。至於大多數三四線城市，仍在高位盤整，部分城市量價齊跌的下行趨勢仍未扭轉。

換言之，雖然部分城市的樓市限售解禁會帶來一定的成交量上升，但是從整體上來看，中國樓市價格不會出現大起大落。這與中國整體的房地產調控政策不會鬆綁密切相關。

2019年中國兩會期間，中國住建部部長王蒙徽在兩會最後一場「部長通道」壓軸出場時明確表示，今年要穩妥實施房地產市場平穩健康發展長效機制的工作方案，具體要做到五個「堅持」。第一，堅持「房住不炒」定位。第二，堅持完善住房的市場體系和住房保障體系。第三，堅持落實城市主體責任。第四，堅持調結構、轉方式，特別是要大力培育和發展住房租賃市場，重點解決新市民的住房問題。第五，保持政策的連續性和穩定性，防止大起大落。