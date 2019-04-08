樓市回暖 中國央行主管媒體這樣回應

近期，中國內地樓市回暖引發各方熱議，對此中國央行主管的《金融時報》發文指出，樓市冷暖關乎全民，也影響全社會，切忌炒作。

綜合中國媒體北京時間4月8日報導，北京市住建委發佈的資料顯示，3月份北京市二手住宅網簽量達1.6萬套，是2018年5月以來的月最高值。2019年春節以來，北京樓市成交量穩步上升，價格也出現一定反彈，業內人士稱之為樓市“小陽春”。

此外，近期深圳樓市成交上升，走出一波“小陽春”行情。資料顯示，深圳全市住宅成交量已連續5周環比上升。

《北京青年報》指出，三四月份是中國樓市交易的傳統旺季，通常每年在度過春節平淡期後，隨著天氣轉暖，各地樓市往往會迎來“小陽春”。今年樓市回暖如期而至，不僅北京、深圳樓市成交量大幅上升，資料顯示，上海、廣州3月份樓市成交面積均環比大增。在一些二線城市，樓市回暖的特徵則表現為土地市場活躍，局部地區成交樓面價甚至創出新高。

中國樓市價格分化明顯（新華社）

面對中國樓市“小陽春”行情，市場各方心態複雜。近日有媒體報導，在某二線城市，隨著土地市場成交樓面價的升高，一些市場嗅覺靈敏的二手房房東立即興奮起來，臨時調價甚至毀約撤單的紛爭又有上演。同時，面對樓市回暖，也有人開始擔憂市場波動加大可能會影響宏觀調控效果。

對此，中國央行主管的《金融時報》刊文《切忌炒作樓市“小陽春”》指出，樓市冷暖關乎全民，也影響全社會。如果只關注單一月份的異動，就過度炒作，甚至有相關從業人員再次鼓吹“搶跑入場”和“飛漲論”，顯然並不可取，而這種輿論推熱的樓市升溫可能在一段時間內構成“剛需壓力”，對市場的平穩健康發展無益。

文章還認為，前期基數較低引發的反彈是否具有可持續性，短期內要看未來政策的力度，同時也要考慮到各地正在建設中的限競房、共有產權房、長租公寓等替代專案入市的情況。實際上，經過前兩年政策的消化，不少熱點地區也將迎來新的供給擴大，可能會影響這一輪漲勢的延續性。

與此同時，《中國證券報》調研發現，此輪行情由剛需購房者主導，一些原本觀望猶豫的首次置業者及有換房需求的客戶紛紛出手。同時，房貸利率下調也是主要影響因素之一。業內人士指出，從當前市場交易情況來看，“房住不炒”逐步落實。如果宏觀環境沒有出現較大變動，房地產交易的量價均不會出現大幅波動，那麼房地產之前過度承載的金融屬性將逐漸消退，從而進一步理性發展。