【遊日福音】日圓曾失7算　唱錢或不唱錢好？　專家咁講...

日本被視為香港人第二個家鄉，每當日圓兌港元跌穿個別整數關口，自然會令到一眾港人精神為之一振。今日每百日圓兌港元曾短暫跌穿7關口，低見6.9968，即時獲市民關注。由於本周五便是復活節長假期，而距離暑假這港人外遊的黃金檔期，亦只有2個月時間左右，有意赴日旅遊者自然會考慮，現水平約7算又是否兌換日圓的好時機？

恒生銀行首席市場策略員溫灼培預計，現時日圓在7算關口徘徊，復活節假期遊日的市民可考慮入手日圓，但暑假遊日的市民要兌換日圓，則是言之尚早。

東亞銀行高級外匯市場策略節葉澤恆則認為，復活節臨近，前往當地旅遊的市民應該已經「儲曬彈藥」，未有受惠於日圓轉弱。若市民打算於暑假初到日旅遊，仍可趁目前的低位「入定貨」，購買日圓準備旅遊。

溫灼培覺得，美國想讓日圓升值，不排除美日貿易談判的消息會令日圓有機會轉強。（張浩維攝）

料日圓再跌空間有限

兩名專家對將於在暑假赴日的旅客，是否在現階後兌換日圓各有意見，市民可以多作參考。惟關注日圓走勢者，可作更深入思考，就是為何日圓再次失守7算關口，以及日圓前景如何。

溫灼培指出，日圓轉弱與上周有市場消息傳出，日本三菱日聯金融集團在市場大舉買入歐元，用作支付收購德國中央合作銀行的航空融資業務交易。這令日圓受壓，並有大筆資金流向歐洲，惟他相信這個因素僅是一次性，日後未必會繼續使日圓轉弱。

日本為港人熱門旅遊地點，日圓匯價轉弱增加港人前往當地旅遊的意欲。（視覺中國）

美日貿易談判進程將右左日圓走勢

日圓走勢，亦受到美日貿易談判左右。溫灼培指出，今日美日貿易談判已進入第二日，日本經濟產業大臣與美國貿易代表萊特希澤交換不少意見，但未有透露詳情。早前美國表示此輪談判會涉及日圓，相信美國想讓日圓升值，不排除會令日圓有機會轉強。

他又指出目前環球股市相當暢旺，加上中美貿易談判可能令日圓有機會走強，可是日本難以承受強日圓匯價，該國經濟仍然疲弱，故預料日圓長遠較大機會在兌美元110至113位置上落。

葉澤恆認為若市民打算於暑假初到日旅遊，可趁目前的低位「儲定彈藥」，購買日圓。（資料圖片）

預料日圓兌美元在111附上徘徊

葉澤恆認為早前市場氣氛好，吸引投資者購買高風險的股票，及商品貨幣等進行短線炒賣，澳元亦隨之轉強、其他貨幣亦漸漸穩定。不過中美貿易在談判進程間，亦促使投資者持有日圓作避險，認為未來日圓表現較強勢、穩定。

他又預計日本將於下半年上調消費稅率至10%，加上明年的東京奧運，促使日本國民推前消費，刺激日本經濟進一步增長，對日圓有所幫助，預計日圓將處於兌美元111.3至111.5之間。