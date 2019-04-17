中國首季度GDP增速超預期　貨幣政策走向初露端倪

中國統計局今日公佈2019年首季度中國GDP增速為6.4%，超出市場預期。面對經濟的快速回暖，人民銀行或將適當放鬆貨幣政策的刺激力度。

中國統計局公佈2019年首季度國內生產總值（GDP）增速為6.4%，終止了連續多季度的下跌趨勢。此前，市場普遍預期中國GDP增速為6.3%，因此中國經濟回暖的速度超出市場預期。

中國經濟的回暖離不開年初以來的貨幣寬鬆政策。2019年伊始中國央行便宣佈下調金融機構存款準備金率1個百分點並置換部分中期借貸便利，總計將向市場淨釋放超過8,000億元（1元人民約合0.149美元）的流動性。通過貨幣數量的傳導機制，社會融資規模增量（社融增量，指一定時期內實體經濟從金融體系獲得的資金額）和廣義貨幣（M2）分別從資產端和負債端反映出實體經濟融資環境的改善。

中國央行貨幣政策的指向性較為明確，即向實體和中小企業提供更多流動性。2019年首季度貸款增加5.81萬億元，其中投入實體企業的非金融企業及機關團體貸款增加4.48萬億元。同時，作為中小企業重要融資管道的票據融資在一季度增加了7,833億元，而上年同期票據融資減少了547億元。此外，3月份，反映實體經濟整體流動性的M2按年增長8.6%，增速分別比上月末和上年同期高0.6個和0.4個百分點；狹義貨幣（M1）按年增長率大幅回升至4.6%。

在充裕流動性的刺激下，3月底的中國主要經濟指標出現全面改善。3月財新中國製造業採購經理人指數（PMI）由2月份的49.9回升至50.8，為4個月來中國製造業首次錄得的景氣改善；3月財新中國通用服務業PMI從2月份的51.1上升至54.4，創下自去年1月以來的最高增速。

此外，在周二（16日）公佈的首季度中央企業利潤總額同比增長13.1%，作為經濟重要支柱的央企在一季度的優良表現也充分反映了經濟向好的趨勢。

2019年3月中國規模以上工業增加值增長8.5%，創下四年新高。（新華社）

由於經濟回暖速度超出中共決策者們的預期，中國央行的貨幣政策開始發生變化。人民銀行在周一（15日）貨幣政策委員會召開的2019年首季度例會重新提出「把好貨幣總閘門」。

在會議公告表述中，中國經濟從前一季度的「平穩發展」變為「健康發展」，表明2019年首度的經濟形勢相較2018年下半年已經出現了較大改善。因此，央行或將對當前的貨幣政策做出調整，使其達到「鬆緊適度」的狀態。

從本次會議對中國國內經濟金融形勢的樂觀表態可以預計，未來貨幣政策將偏向保守。近期市場上關於降低存款準備金率的呼聲已經降溫，市場利率水準顯示當前經濟整體流動性仍然較為寬鬆。如果中國央行選擇在經濟回暖時收緊貨幣政策，將會為今後可能發生的經濟下行風險預留一定的政策空間。

當然，人行在本次會議上仍然強調「堅持逆周期調節」以及「在穩增長的基礎上防風險」。由此可見，為了應對複雜的國際形勢以及國內經濟的下行壓力，貨幣政策的「逆週期調節」仍不變，而「保增長」仍是貨幣政策的主要目標。一旦經濟再次出現下行風險，央行將繼續偏寬鬆的貨幣調節水準。

因此，在一季度GDP超預期的情況下，人行或將適當放鬆貨幣政策的刺激力度。但是，貨幣政策的「鬆緊適度」最終將由中國的經濟情況決定，「保增長」的優先順序不會改變。