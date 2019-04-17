內地首季GDP增幅證經濟回暖　牛市能否持續繫於兩大因素

中國國家統計局於4月17日公佈了2019年第一季度GDP數據，按年6.4%的增速略超出市場預期，宏觀經濟企穩將會給A股帶來怎樣的影響，牛市能否持續？

中國國家統計局公佈資料顯示，首季GDP按年增長6.4%，略高於此前市場預期的6.3%，增速與2018年第4季度持平。若按季比較，首季GDP增長1.4%，符合預期，較前值1.5%回落，創2018年首季以來新低。

從市場表現來看，前一交易日中國股市大漲2%，4月17日早盤，上海證券交易所綜合指數小幅低開，三大股指隨後開始震盪整理，截至收盤，上證綜指報收3263.12點，上漲0.29%；深圳成指收於10344.43點或0.55%；創業板指數上漲1.17%，收於1717.44點。

官方公佈的資料經過初步核算，一季度中國國內生產總值213,433億元人民幣（1元人民幣約合0.149美元），按可比價格計算，同比增長6.4%，與2018年第4季度相比持平，比上年同期和全年分別回落0.4和0.2個百分點。分產業看，第一產業增加值8,769億元，同比增長2.7%；第二產業增加值82,346億元，增長6.1%；第三產業增加值122,317億元，增長7.0%。

中國光大銀行金融市場部宏觀分析師周茂華表示，從公佈的資料來看，中國國民經濟運行企穩，結構在不斷優化，2019年首季度第三產業對GDP貢獻達到61.3%，服務業表現仍強勁，其中，高技術服務業投資同比增長19.3%，遠高於6.3%的固定投資增速。消費支出對經濟貢獻率達65.1%，消費成為經濟核心引擎，其中，服務消費占比達到47.7%。從工業產出結構看，高新技術產出增長7.8%，也高於工業產出增速。

此前公佈的數據顯示，2019年3月CPI、PPI數據雙雙回暖。（新華社）

周茂華認為，近期外部環境同樣有趨於穩定的態勢，主要因素是美聯儲、歐洲央行等經濟體偏積極的財政貨幣政策開始產生效果，這有助於全球風險偏好的改善。值得注意的是，主要經濟體的央行貨幣政策並未全面轉向寬鬆走起，各經濟體貨幣政策還存在分化，疊加部分市場高估值風險，金融市場仍然可能出現較大幅度波動。

近期美股的走勢也印證了市場存在的擔憂情緒，雖然主要股指逼近歷史高點，但市場交易量已經下降。道瓊斯市場資料顯示，紐約證券交易所和納斯達克交易所前一交易周（4月8日至12日）約為62億股，創下2018年8月以來單周交易量最低水準。交易量低迷還凸顯了第一季度業績期正式開啟所催生的不安，標普500指數成分股公司可能將錄得近3年來的首個財季利潤下降。美國三大股指也已經延續多日高位震盪，顯然繼續上攻乏力。

對於中國股市來說，從此前公佈的社會融資資料、整體資產估值和價格來看，貨幣政策環境可能不會出現大的變化調整。而剛剛召開的2019年中國央行首季度貨幣政策例會表態則傳遞出清晰的信號，中國央行希望保持政策連續性，貨幣環境鬆緊適度，但會根據經濟、金融環境發展的態勢調整政策力度和節奏。這就意味著在宏觀環境不會發生大的波動和調整的情況下，股市下一步走向將和企業盈利能力有很大關係。

資料統計顯示，截至4月16日，中國股市超3,600家企業中，已經披露2018年年報的有1,679家。合計實現營業收入32.27萬億元，歸屬母公司股東淨利潤2.86萬億元，分別同比增長11.98%、8.99%。從現有資料看，主機板公司營業收入和淨利潤貢獻均超過90%以上，2018年對應實現營業收入29.6萬億元、淨利潤2.64萬億元。滬深兩市共有1,109家公司淨利潤同比實現增長，佔比達66.05%。其中，372家公司淨利潤同比增幅超50%，有206家公司的增幅超過100%。

汽車銷售數據表現不佳導致消費數據疲軟。（新華社）

2019年一季度，已有1,491份業績預告，274家公司盈利增長，119家預告扭虧為贏，71家持續盈利，360家公司業績預增，合計預喜股達824只，佔比55.26%。

中國前海開源證券首席經濟學家楊德龍也認為，從最近公佈的3月份的PMI資料、CPI資料都可以看出，經濟面已經開始呈現出回暖的跡象。雖然現在談經濟回升還有點為時尚早，但是已經觸底企穩應該是比較確定的，為保護當前經濟回升的勢頭，政策面依然要繼續發力支持經濟的發展。

對於期盼牛市的中國股民而言，A股從2440低點反彈幅度已經超過30%，下一步能否維持上漲勢頭，一方面要依賴宏觀調控政策持續發力，但更重要的是微觀層面，企業自身的盈利水準。