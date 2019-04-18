大中城市樓市紛紛上揚　中國地產市場是否確定復甦？

中國部分一﹑二線城市房地產市場成交，在上月轉趨活躍。然而，房地產市場回暖或許是受到貨幣政策溢出效應的影響，就此斷言房地產市場復蘇為時尚早。

中國國家統計局發佈的國內生產總值（GDP）初步核算結果顯示，首季度房地產GDP絕對額按年增長2.5%。此前公佈的2019年一季度中國GDP按年增長6.4%，超出市場預期。

此外，3月份70個大中城市裡有66個城市的新建商品住宅銷售價格環比上漲。近期宏觀經濟資料似乎暗示，經濟回暖正在帶動房地產市場復甦，那麼事實果真如此嗎？

內地首季經濟回暖離不開貨幣政策的持續寬鬆，同理，房地產市場出現復蘇跡象在很大程度上也是實體經濟流動性充裕導致的。然而，2019年以來的貨幣寬鬆政策指向性較為明確，即為產業升級和中小企業提供流動性，房地產企業並沒有獲得太多流動性支持。當前房地產市場回暖只是受到貨幣政策溢出效應的影響。

首季度整體而言，緊張的資金鏈抑制了房地產開發商的投資熱情。國統局資料顯示，2019年首季度房地產開發企業土地購置面積同比下降33.1%，而2017年和2018年房地產開發企業的土地購置面積同比分別上升15.8%和14.2%。土地購置面積的大幅下降也反映了房地產市場的低迷。

2019年房地產開發商的“拿地”積極性明顯下降。（新華社）

此外，雖然房地產庫存持續下降，但是開發商補庫存的意願明顯不足。國統局資料顯示，首季度商品房屋待銷售面積同比下降9.9%，而房屋竣工面積也同比下降10.8%。房屋新開工面積和房屋竣工面積已經長期出現背離，房屋新開工面積已經連續3年錄得正增長，而房屋竣工面積則連續2年下跌。部分新開工房屋長期無法竣工表明，房地產企業仍然面臨著較為嚴峻的資金壓力，積極開工只是為了通過預售加快回籠資金。

土地購置面積和房屋竣工面積雖然屬於房地產市場的滯後指標，但是兩者的同比下降依舊能夠反映目前並沒有大量資金湧入房地產市場。因此，資金面的資料無法支援房地產市場復蘇的結論。至於一線城市的房地產市場從業者感受到的房地產市場交易活躍度上升，則主要是市場分化的結果。

東方財富Choice資料顯示，雖然中國整體房地產可銷售面積同比下降，但是一線城市正在積極補充庫存。此外，一﹑二線城市房地產開發商的土地購置熱情也明顯高於三四線城市。從最直觀的銷售情況來看，2019年首季度一線城市成交量已經企穩反彈，二線城市成交量同比小幅下降，而三﹑四線城市同比降幅較大。

斷言中國房地產市場復蘇為時尚早。（VCG）

從時間上看，一線房地產市場回暖現象主要出現在一季度末。中國易居房地產研究院發佈《3月全國40城新建商品住宅成交報告》顯示，3月份調研的4個一線城市新建商品住宅成交面積環比增長108%，同比增長36%。儘管一線城市的成交面積的漲幅較高，但是由於其基數較低，因此絕對數值仍處於2014年以來的歷史低位。

整體來看，當前房地產市場分化明顯，其中一﹑二線城市的房地產市場更被開發商和投資者看好。在資金面緩解後，房地產市場出現的“量價齊升”現象也主要集中在部分一﹑二線城市。由於中國經濟增速並沒有出現較大反彈，經濟下行壓力仍然抑制著房地產市場的投資和消費需求。因此，部分一﹑二線城市房地產成交量能的放大只是受到貨幣政策溢出效應的影響，斷言房地產市場復蘇為時尚早。