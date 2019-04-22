中國金融政策要向民營企業傾斜　專家建議定向降準

一直以來中國政府高度重視民營經濟和中小企業的發展，近期再次密集提出一系列舉措助其融資。

近日，中共中央辦公廳、中國國務院辦公廳印發了《關於促進中小企業健康發展的指導意見》，提出完善中小企業融資政策。進一步落實普惠金融定向降准政策；2月份，中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於加強金融服務民營企業的若干意見》，就著力提升對民營企業金融服務的針對性和有效性等作出具體安排。其中也提出完善普惠金融定向降準政策。

中國國務院總理李克強主持召開國務院常務會議指出，抓緊建立對中小銀行實行較低存款準備金率的政策框架，針對融資難融資貴主要集中在民營和小微企業的問題，要將釋放的增量資金用於民營和小微企業貸款；中共中央政治局4月19日召開會議，其中提出要有效支持民營經濟和中小企業發展，加快金融供給側結構性改革，著力解決融資難、融資貴問題，引導優勢民營企業加快轉型升級。

對此，中國媒體《證券日報》報導指出，在專家看來，新一輪支援民營經濟和中小企業的融資政策將會陸續出台，其中定向降準仍是必選。

如是金融研究院首席研究員朱振鑫對《證券日報》表示，政治局會議關於貨幣政策的提法沒有改變，是要鬆緊適度，但考慮到經濟下行壓力趨緩和通脹上行，貨幣政策取向將更加謹慎，後續的寬鬆力度會邊際減弱。為緩解融資難融資貴問題，定向降準還是會有，全面降準可能會推遲。