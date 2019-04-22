中國已是歐洲至關重要的「玩家」

中歐關係正經歷著史無前例的演變。中國始終視歐洲為全面戰略夥伴和國際上不可或缺的重要力量。

歐盟委員會3月發佈的報告顯示，如今歐盟約1/3總資產落入非歐盟的外企手中，其中9.5%為中資企業（包括港澳地區），遠高於2007年的2.5%。

就中國直接投資的國家來看，無論是國企還是私企都把大部分投資集中于英德意法等歐盟主要經濟體。彭博社的分析顯示，如今中國擁有或部分擁有歐洲的4座機場、6個海港和13支職業足球隊。該分析還估計，2008年以來中國在30個歐洲國家的投資活動比美國多出45%。

中國投資會繼續增長嗎？在全球範圍，經過十多年擴展後，近一兩年來中國的對外直接投資有所放緩——來自榮鼎集團和德國墨卡托中國研究中心的資料顯示，儘管中國對歐盟投資一度增長迅速，但隨著中國對全球投資放緩，對歐盟28個成員國的直接投資額在2016年達到372億歐元（1歐元約合1.1244美元）峰值（隨後在2017、2018年連續下降）。此外，2018年中國對非歐盟歐洲國家的投資也有所下降。

合作是中歐關係的大方向。（視覺中國）

這主要是中國更嚴格控制資本外流的結果，也歸因於政治環境正發生變化。但毋庸置疑，如今的中國已在歐洲成為一個至關重要的玩家，無論是通過直接投資還是通過新絲路專案。

在基礎設施方面，已有20多個歐洲國家（包括俄羅斯）加入中國的「一帶一路」倡議。例如，中國不但正為希臘的比雷埃夫斯港擴建提供資金，還在塞爾維亞、黑山、波黑和北馬其頓等國修建公路和鐵路等。事實證明，中國投資對相對貧窮的巴爾幹和南歐國家頗具吸引力。

事實上，近年來，中歐之間高層交往頻繁，體現了中國外交對歐洲方向的高度重視。中歐關係日趨成熟，一個重要標誌就是在遇到分歧摩擦時，雙方都願意通過雙邊友好協商或者多邊方式加以解決。

中歐之間貿易往來頻繁。2018年，雙方貿易額突破6,820億美元，創歷史新高，歐盟連續15年保持中國最大交易夥伴地位，中國是歐盟的第二大交易夥伴。