中國製造業PMI小幅回落　經濟下行壓力顯現

北京時間4月30日，中國國家統計局發佈的4月中國製造業PMI為50.1%，較3月下降0.4個百分點，表明中國製造業的擴張轉弱，經濟仍面臨著較大的下行壓力。

北京時間4月30日中國國家統計局服務業調查中心和中國物流與採購聯合會發佈的4月份中國採購經理指數（PMI）運行情況顯示，4月中國製造業PMI為50.1%，較上個月下降0.4個百分點。自2月份中國製造業PMI重回榮枯線（50%）上方後，中國製造業已經連續兩個月處於景氣區間（50%以上）。然而4月份中國製造業的擴張趨勢並不明顯，表明經濟仍面臨著較大的下行壓力。

中國製造業採購經理人指數月度數據（多維新聞製作）

4月製造業PMI的環比下降主要反映了大中型製造業企業景氣程度惡化。4月大、中型企業製造業PMI為50.8%和49.1%，分別比上月降低0.3和0.8個百分點。小型製造業企業的PMI為49.8%，連續2個月度保持高速上漲，已經接近榮枯線。

春節過後，3月份企業生產出現較快復甦，製造業PMI生產指數為52.7%，較上月提高3個百分點。然而，4月份製造業生產擴張的步伐有所放緩，製造業PMI生產指數回落0.6個百分點，錄得52.1%。新訂單指數為51.4%，較上月小幅回落，表明製造業市場需求總體穩定。從分類來看，在構成製造業PMI的5個分類指數中，僅生產指數和新訂單指數高於榮枯線，而原材料庫存指數、從業人員指數和供應商配送時間指數低於榮枯線。

從4月製造業PMI原材料庫存指數和產成品庫存指數的“剪刀差”擴張趨勢來看，製造業企業並不看好未來市場需求，主動補庫存的意願較差。4月製造業PMI原材料庫存指數較上月大幅下降1.2個百分點，而產成品庫存指數僅下降0.5個百分點。在訂單需求仍然旺盛的情況下，產成品庫存指數與原材料庫存指數發生背離，反映出原材料成本增加以及下游需求低迷導致製造業企業補充庫存的意願較低。

4月中國製造業擴張放緩（新華社）

雖然今年首季度中國經濟已經出現回暖跡象，但是經濟自發形成的市場活力仍顯不足。首季度中國通過寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策刺激經濟的同時也導致流動性驟增。短期內投資的猛增可能會扭曲市場價格，造成上游原材料成本上升，降低下游企業的成本，從而抑制經濟的整體活力。

此外，中國經濟外部環境改善對製造業復甦產生了一定的正向影響。在3月份中美經濟回暖的帶動下，全球部分主要經濟體結束了連續的下跌趨勢，開始企穩回升。全球經濟景氣程度上行，促進了中國出口的增長和製造業的活躍。中國海關總署統計資料顯示，3月中國出口總額為1.34萬億元（人民幣‧下同），同比增長21.3%。4月中國製造業PMI新出口訂單指數為49.2%，較上月大幅上漲2.1個百分點，雖然仍低出於榮枯線以下，但是已經處於上年9月份以來的最高點。

由於機電產品仍是中國最大的出口產品類別，佔出口總值的58.8%，因此出口貿易恢復增長對中國製造業（尤其是中高端製造業）有較大拉動作用。根據中國海關總署統計，2019年首季度，中國出口商品中部分附加值較高的機電產品和裝備製造產品的出口都保持了良好的增長態勢，電腦設備、金屬加工機床、汽車的出口額分別增長10.5%、26.5%和15.1%。

總而言之，2019年首季中國經濟回暖的基礎並不穩固。雖然外部環境好轉，但是中國內部經濟仍面臨著較大下行壓力。4月份PMI顯示，中國製造業景氣程度有所下降，瀕臨跌入收縮區間（50%以下）的邊緣。對此，中國寬鬆的貨幣政策和積極的財政政策趨勢應當更加注重能夠促進經濟產生內生驅動力的政策措施。