美對華關稅或將升級　特朗普「底氣」的來自......

特朗普於美國時間5月5日於推特（Twitter）發推文，稱對價值2,000億元（美元‧下同）的中國商品的關稅稅率將提升至25%。特朗普的言論為中美貿易談判蒙上一層陰影，那麼其言論的底氣究竟從何而來？

特朗普發推特亦指出，另有3,250億元中國商品，也將在短期內被加徵25%的關稅。特朗普發出關稅威脅的時間點正值劉鶴前往華盛頓進行第十一輪中美經貿高級別磋商的前夕。因此，外界擔憂特朗普的言論將嚴重影響中美貿易談判的進程。

目前，中美貿易談判已經進行了十個回合。從雙方釋放的信號來看，中美貿易談判即將達成最終協定。特朗普在推特中表示談判進度「太慢（too slowly）」，因此，特朗普此舉或許是希望通過施加壓力加速談判進程。然而，推特施壓的結果或將事與願違，《華爾街日報》5月5日報導稱，中國方面正考慮取消5月8日在美國舉行的談判。

特朗普為何在談判的最後關頭提高了手中的籌碼？特朗普在推特中聲稱，美國首季度經濟成就可以部分歸功於對中國商品施加的關稅。特朗普認為，關稅幾乎沒有增加美國進口產品的成本，關稅的負擔主要由中國承擔。因此，美國首季經濟取得的好成績給了特朗普繼續貿易戰的底氣。

美國GDP同比增長率（多維新聞）

4月26日，美國經濟分析局（BEA）公佈的2019年一季度美國國民生產總值（GDP）同比增長率為3.2%，較上年同期提升1個百分點。此前，華爾街日報對經濟學家調查得出的2019年一季度美國GDP預期值僅為2.5%。對此，特朗普4月26日發推特稱讚美國經濟「遠遠超出預期（far above expectations）」。

整體來看，美國對交易夥伴發動的貿易戰確實改善了貿易逆差。首季美國商品和服務貿易逆差較上年同期縮小31億元，較上季度縮小564億元；淨出口對GDP增速的貢獻高達1.03個百分點。

然而，美國貿易逆差縮小的主要原因在於進口增速大幅放緩。以市場價格計算的出口額同比上升2.6%，而進口額僅增長0.9%。與去年四季度相比，今年首季出口額僅增長14億元，而進口額大幅下降541億元。因此，美國發動的貿易戰並沒有改善其出口，而是將大量的進口產品擋在了國門之外。

其實，造成美國進口增速放緩的原因不僅是緊張的貿易局勢，美國國內商品消費疲軟也拉低了美國的進口需求。一季度，受到汽車消費市場不景氣的影響，美國耐用品消費支出同比大幅下降5.3%，帶動商品消費支出同比降低0.7%。商品消費支出的疲軟最終導致占美國經濟活動三分之二以上的消費者支出的同比增長率從去年第四季的2.5%降至1.2%。

美國2019年一季度經濟表現出色（新華社）

在消費疲軟（需求下降）的情況下，美國首季GDP何以取得3.2%的增長率？答案是美國生產部門並沒有預料到突如其來的消費疲軟，因此大量產品仍被生產出來並形成存貨積壓。首季美國私人部門的存貨增加額高達1,284億元，為2015年二季度以來的最大增幅。相比之下，2018年一季度存貨增加額僅為303億元。

因此，今年首季美國經濟增長「超預期」是由其國內消費疲軟「超預期」和貿易戰的短期刺激導致的。如果特朗普能夠仔細閱讀BEA給出的資料包告，或許就不會自信滿滿地威脅繼續加徵關稅了。

美國首季GDP紙面資料的改善並不能為特朗普發動的貿易戰「正名」。在全球化不斷加深的今天，設置貿易壁壘只會導致本國生產、消費成本的上升。以美國現如今的GDP構成模式來看，貿易戰能提供短期的經濟刺激，卻難以帶來長期的經濟增長。

特朗普的關稅威脅可能會影響下一輪貿易談判（路透社）

特朗普的關稅威脅不僅會損害美國經濟的長期增長前景，也將正在影響美國龐大的資本市場。在特朗普的關稅威脅發出後，標普500指數期貨跌幅一度超過2%，而衡量市場恐慌情緒的標普500 VIX指數期貨的漲幅逼近20%。此外，貿易戰形勢的突然惡化拉低了市場對農產品價格的預期。美國芝加哥交易的農產品期貨普遍下跌，其中，美國大豆期貨和玉米期貨的跌幅均超過2%。

雖然中國經濟和資本市場也深受中美貿易戰的負面影響，但是僅中國釋放出誠意不足以達成最終貿易協定。目前來看，貿易戰的結束時間掌握在美國總統手中。或許只有當美國經濟和資本市場釋放出清晰的衰退信號時，特朗普才能夠明白「損人不利己」這句話的真正含義，中美貿易戰才能夠真正迎來令雙方都滿意的結果。