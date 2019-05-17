北京「放任」人民幣貶值　貿易戰下匯率平衡點在哪

5月5日中美貿易戰繼續升級，截至5月15日人民幣兌美元匯率下跌幅度超2%。那麼，在中美貿易戰日趨緊張的情況下，中國應當如何選擇人民幣匯率的平衡點？

自5月5日美國總統特朗普（Donald Trump）在推特（Twitter）上威脅繼續加徵關稅以來，人民幣出現大幅貶值。截至5月15日，人民幣兌美元匯率下跌幅度高達2%。

由於中國採取有管制的浮動匯率制度且進行資本帳戶管制，人民幣與美元的相對強弱取決於諸多因素。在貿易戰環境下，當前人民幣兌美元匯率主要反映外匯市場對中美兩國經濟的預期。當中美貿易戰再次升級時，外匯市場認為中國的經濟將受到更嚴重的打擊，因此人民幣出現較大幅度貶值。

自2018年4月中美貿易戰全面爆發至2018年12月中美貿易戰緩和，人民幣貶值幅度一度超過10%。在人民幣「跌跌不休」的情況下，中國外匯管理局於2018年8月重啟人民幣逆周期因數調節。隨後人民幣對美元匯率逐漸企穩，但仍觸及7元整數關口。

如今，貿易戰繼續升級，人民幣再次啟動貶值行情。那麼，在中美貿易戰日趨緊張的情況下，中國應當如何選擇人民幣匯率的平衡點？

2018年11月初人民幣兌美元中間價逼近7元整數關口。（視覺中國）

人民幣下跌抵銷部份關稅影響

首先，人民幣兌美元匯率下跌能夠抵消部分美國對中國商品加徵關稅帶來的影響。當人民幣貶值時，以人民幣計價的中國產商品的國際競爭力會上升。假如美國對中國全部商品加徵10%關稅，而人民幣兌美元匯率下跌10%，那麼中國對美國的出口貿易將不會受到美國加徵關稅的影響，且中國整體的出口貿易會因人民幣貶值而更有競爭力。

當然，人民幣貶值將會降低人民幣的國際購買力，因此中國的進口部門將付出更大的成本來獲取國際貨物。因此，人民幣貶值不利於中國的進口部門。但是在中美互加關稅的情況下，人民幣貶值將有利中國向美國出口商品，而不利於美國向中國出口商品。整體來說，人民幣兌美元匯率適當下跌有利於緩解中國面臨的貿易戰壓力。

過度貶值或大幅波動 不利國際化

其次，自2009年以來中國一直在推動人民幣國際化進程，並於2016年10月正式加入國際貨幣基金組織（IMF）的特別提款權（SDR）貨幣籃子。穩定的幣值是人民幣充分融入國際貨幣體系的前提和保障，而人民幣對全球主要貨幣的過度貶值或大幅波動不利於人民幣的國際化進程。

因此，人民幣匯率的調控應當在中美貿易戰和人民幣國際化兩方面尋找平衡。

中美貿易戰愈演愈烈。（視覺中國）

從2018年中國外匯管理局對人民幣匯率的干預過程來看，中國監管部門並不希望人民幣匯率在短時期內出現較大幅度的波動。2018年貿易戰開始以來，人民幣波動的幅度（約10%）大於美國加徵關稅的平均幅度（約6%）。人民幣貶值雖然利於中國的出口部門，卻嚴重削弱了人民幣的購買力。

人民幣未跌穿去年低位 處較為均衡點

此外，2018年4月至8月間人民幣兌美元匯率下跌的速度過快，嚴重影響了人民幣幣值的穩定。雖然人民幣兌歐元、人民幣兌英鎊、人民幣兌日元的匯率波動幅度（分別為8%、7%、8%）均小於人民幣兌美元匯率的波動幅度，但是人民幣的整體穩定性仍在短時間內受到較大衝擊。同時，急速大幅下跌導致外匯市場對人民幣失去信心，引發了恐慌性換匯行為。因此，為了體現國際化貨幣的抗風險能力，人民幣急需監管部門干預。

如今美國對中國商品加徵關稅的平均幅度已經超過11%，且經過2019年年初的升值之後，人民幣兌美元匯率並沒有跌破2018年的低位，因此中國對人民幣匯率的調控並不需要操之過急。可以說，目前人民幣匯率已經處於較為均衡的點位。

雖或有極大貶值壓力 仍要嚴防急跌

未來人民幣匯率仍面臨着中美貿易戰的巨大挑戰。如果美國對中國輸美剩餘約3,000億美元商品加徵關稅，那麼人民幣將面臨極大的貶值壓力。然而，自中美貿易戰開始以來，人民幣相對於國際主要貨幣已經貶值接近10%，繼續下跌將不利於人民維持國際貨幣地位。因此，杜絕急速大幅貶值是當前人民幣匯率調控的主要方向。

中美貿易戰下的匯率波動主要是由市場預期改變帶來的。因此，向外匯市場提供信心比機械干預匯率更加重要。對此，人民銀行以較低的利率在香港人民幣離岸市場發行人民幣央行票據，回籠短期外匯市場人民幣流動性。北京時間5月15日，人行對外宣佈，在香港成功發行了200億元人民幣央行票據。近半年來，人行已三次在港發行人民幣央行票據。

相較於2018年中美貿易戰爆發，投資者面對本次中美貿易戰升級時已經有一定的免疫能力，因此外匯市場上的恐慌情緒並不濃。只要中國監管部門能夠重塑外匯市場對人民幣的信心，未來人民幣匯率或將繼續圍繞目前的均衡點位波動。