特朗普政策和人民幣崛起　成打壓美元關鍵推手

美匯指數在最近一段時間持續在98附近徘徊。有分析指出，短線來看美元將繼續走高，但是中長期來看特朗普的弱勢美元政策，以及人民幣的崛起都將在一定程度上抑制美元的上行。

美元自2018年二季度以來出現了顯著上漲。而今年以來，美元繼續反覆上揚。年內在4月下旬創下98.33的近期高位後，美元指數於5月23日再次觸及該高位附近，最高達到98.37。

在華爾街從事交易員達35年、Seeking Alpha專欄作家安得烈·赫希特（Andrew Hecht）日前撰文表示，美元還可以挑戰高位。Hecht稱，美元是全球的儲備貨幣；也是全球央行、貨幣當局和政府所持有的外匯金融工具。美元還是幾乎所有全球大宗商品的基準定價貨幣。

但Hecht同時也指出，特朗普政府的美元政策，構成了美元走高的唯一風險因素。過去的美國政府實行強美元政策，可是現任總統特朗普（Donald Trump）則毫不掩飾對弱美元的偏好，因為強美元將降低美國出口產品在國際市場上的競爭力。Hecht認為，美國財政部有可能介入外匯市場，以防美元在未來數日或數周繼續走高。

值得關注的是，美國經濟衰退的預期增強正在抑制美元上漲的走勢。早前，美國5月製造業PMI和4月新屋銷售年化月率先後出爐，表現均大幅不及預期，暗示美國經濟衰退的風險加劇。

特朗普政府認為弱勢美元能拉動經濟增長。（視覺中國）

美國5月PMI初值遜預期

具體數據顯示，美國5月Markit製造業PMI初值實際錄得50.6，遠不及預期值52.7和4月的52.6。強化了市場對於美國製造業放緩的憂慮。數據還顯示，美國4月季調後新屋銷售年化月率大幅下降6.9%，降幅遠超預期的2.5%，前值為增長4.5%。分析人士認為，隨着去年特朗普政府減稅和支出增長帶來的大規模刺激逐漸消退，美國經濟正在失去增長速度。

路透社5月最新調查顯示，接受調查的大多數經濟學家認為，未來兩年美國經濟陷入衰退的可能性為40%。這一結果較上月調查的35%上升了5個百分點。有分析指出，美國對華貿易戰時間越長，美國經濟陷入衰退的概率就越大。

美元的潛在對手正冒起

此外，值得關注的是，美國的國際地位雖然穩固，但是潛在的競爭對手正在快速成長。

日本傳媒報道，瞄準人民幣國際化的中國自主的國際結算系統正在提高存在感。《日本經濟新聞》的調查顯示，在2015年10月啟動後，加入的銀行865家，遍布至89個國家和地區的。被美國定為經濟制裁對象的俄羅斯和土耳其等國家也加入其中。

報道稱，加入「人民幣跨境支付系統」的另一個很明顯特點是，中國在基礎設施項目和資源開發領域加強影響力的國家。南非和肯雅等非洲各國有31家銀行參與，多於北美。

參加中國「一帶一路」倡議的國家，加入「人民幣跨境支付系統」也越多，人民幣結算的需求增高。報道稱，與美國對立的國家正在不斷遠離美元。中國上海市場2018年3月推出人民幣計價原油期貨交易，正在從紐約和倫敦搶走部分交易。