【競爭力報告】香港經濟表現僅第10　基建僅22位　究竟衰邊樣？

瑞士洛桑管理學院（IMD）公布《2019年全球競爭力報告》，香港繼續排名全球第二。不過細看之下，經濟表現只是全球第十，基礎建設更只是第二十二位，究竟香港有甚麼弱項呢？

消費價格排名特別差

報告詳細列出多項數據，顯示香港各項指標在全世界的排名，原來在生活成本、教育、研發等方面，都未能成為世界前列。

報告列出多個圖表，四大競爭力之中有仔細項目。香港在經濟表現只得全球第十，最主要原因是生活消費相關的「價格」，只是排在全球六十二位，表現特別差。

香港的消費價格排名，明顯較其他部份低。

企業靈活度及科技應用程度較低

數碼科技趨勢方面，香港排名第11位，並不算低。這部份細分三項，數碼知識排名第五，當中只是培訓與教育稍低排第十三位。技術排第六位亦不算差。

然而準備程度（Future readiness）只排第二十四位，當中的企業靈活度只排第26位，IT利用程度亦只是第二十五位。

香港在數碼人才與技術方面不算差，但企業似乎未跟得足。三角形向上即排名提升或穩定，三角形向下則是下降。

近年與企業較大相關的數碼科技準備程度，排名一直較弱。

教育與研發 香港排名較低

香港的整體數碼知識水平不低，但報告指國際學生流入只排四十八位，公共教育開支只排第五十六位，佔GDP3.3%。

此外，研發開支亦只排四十三位，平均每人研發開支亦只排第三十位，可見香港在教育以至產學結合等方面，仍有進步空間。

教育及科研方面的排名較低，報告內有白色三角形是較弱勢項目，黑色三角形則是較強項目。

教育開支只佔香港GDP的3.3%，亦是報告認為較為弱勢的項目。

生活成本高企 但生活質素還可

香港的生活成本高企，一向為人詬病，報告表示如以紐約為基準100，香港生活成本指數高達126.4，全球排名第六十一位。生活質素則不算太低，處於第三十二位。