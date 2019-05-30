越南經濟規模將超越新加坡　或成為下一個中國

越南將成為經濟新星﹗有分析稱，其經濟奇蹟可以和中國媲美，這與越南有較大的人口紅利以及持續開放的政策密切相關。

星展銀行經濟學家埃爾文·西雅（Elvin Seattle）日前發佈的研究報告顯示，越南經濟規模到2029年將超越新加坡。星展銀行預計，在強勁外國投資和勞動力增長刺激下，今後10年越南經濟增速有望保持在6%到6.5%的水平。在此趨勢下，10年後越南經濟總量就會超過新加坡。在這個過程中出口扮演重要角色。

美國方面的數據顯示，今年第一季度，越南對美出口同比激增40.2%。其對美出口總額將有望超越意大利、法國、英國和印度等經濟體。

越南互聯網化較高

越南是一個人口聚集的國家。其特殊的國土和自然條件，使得大部分的人口聚集。人口聚集利於產業聚集，產業聚集又會形成規模效應。藉助移動互聯網的浪潮，越南的革新開放還具有了「後來居上」的優勢。越南智能手機普及率已非常高，移動互聯網、網上購物、社交軟件的發展，在東南亞國家裡都屬於前列。越南是互聯網化較高的發展中國家，高於同等經濟水平國家。

根據穆迪分析公司的畢威迪信息諮詢服務公司（Bureau Van Dijk）的說法，越南、新加坡、印尼和馬來西亞一起被評為2018年東南亞四大最具活力的私募股權市場，共有超過16億美元湧入該地區的私募股權行業，同比增長285%。

2018年6月，越南胡志明市城市風光。（視覺中國）

政府政策支持私營部門發展

均富國際會計師事務所最近發佈《私募股權-2019年投資展望》報告也稱，2018年總體而言，東盟五國（馬來西亞、新加坡、泰國、印尼和菲律賓）的私募股權交易總額同比下降62%，交易數量增加了18%。但越南的私募股權交易數量顯著增加，並創下新的交易記錄，尤其在數字技術和金融服務領域，該國私募股權交易價值急劇上漲，與東盟地區形成鮮明對比。

2018年，越南共產生38宗交易，其中投資者針對27家初創企業，佔總總交易量的71%，同比增長56%。越南國內股票基金在17項交易中佔主導地位，相當於私募股權交易總額的36%，其中科技初創企業獲得了最高的資本集中度，佔40%。

此外，在畢威迪的報告中，34％的被調查者認為越南是東南亞最具吸引力的投資目的地。隨着創業企業的強勁增長，私營部門將成為推動2019年越南經濟增長的四大支柱之一。在該國，技術創業正在迅速成為一種趨勢，包括金融科技、電子商務、在線教育、旅遊科技等。與此同時，越政府始終堅持提供政策支持，鼓勵私營部門發展。

17年間GDP累計7倍增長

為此，越南常有「下一個中國」之稱。數據顯示，2000年到2017年，越南的GDP實現了七倍的增長。2018年的GDP增速也達到了7.08%，創下10年來新高，被列入世界GDP增長最高的國家行列。

還有一個重要指標預示着越南有實力成為「下一個中國」——越南35歲以下年輕人佔到這個國家總人口的70%，這是一個年輕的國家。分析指出，人口紅利將為越南經濟的發展提供強勁支撐。