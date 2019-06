強美元和中美貿易戰　對美製造業帶來雙重打擊

中美貿易戰仍在持續,貿易戰負面影響已經顯現,消息稱,強勢美元和中美貿易戰對美製造商造成雙重打擊。

《華爾街日報》6月4日報導,美國製造商將難以延續去年的強勁表現。工廠活動今年可能創下自2016年以來的最弱表現。由於美國和海外對企業設備和大宗商品的需求走軟,自去年底以來製造業工作崗位的增長已停滯,過去四個月中有三個月產出下滑。在本輪美國經濟擴張於6月份迎來十周年之際,製造業的萎縮正進一步導致美國總體經濟活動走軟。

位於倫敦的凱投宏觀(Capital Economics)高級經濟學家Andrew Hunter稱,當前事態非常嚴重,今年美國經濟將出現一定程度的放緩。美國全國製造商協會(National Association of Manufacturers)首席經濟學家Chad Moutray預計今年製造業產出將增長1.3%,不及去年2.7%增速的一半。但他表示,一個很明顯但大家都避而不談的問題是貿易環境。

美國經濟分析局(Bureau of Economic Analysis)的資料顯示,製造業產值佔美國國內生產總值(GDP)的11%,低於20年前的16%。去年製造業的強勁漲勢推動美國GDP增長2.9%。工廠活動仍是衡量就業和技術採用趨勢以及更廣泛經濟需求的重要指標。

有分析表示,美元或將遭受拋售。(視覺中國)

目前,這一指標正在發出未來受挫的信號。5月份IHS Markit對美國製造業企業採購經理人的信心調查指標觸及三年低點。美國供應管理學會(Institute for Supply Management)4月份一項類似指標調查降至2016年10月以來最低水準。上述調查就企業狀況改善或惡化,以及材料採購、生產水準、新訂單、訂單積壓、庫存、定價和就業等變數對經理們進行了問詢。

近期的這些資料與飛機和電單車等耐用品訂單的走弱趨勢相吻合,4月份耐用品訂單同比下降0.1%,為2017年以來首次出現同比下滑。

與此同時,美元走強已導致3M公司(3M Co., MMM)、Danaher Corp. (DHR)和伊頓公司(Eaton Co. PLC, ETN)等製造商上一財季的銷售額下降。水泵製造商Xylem Inc. (XYL)上個月將當前財年的每股收益預期下調了8美分,其中一半是受美元走強影響。