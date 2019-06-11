滬深兩市高收　上證升近2.6%　北向資金錄70億元人民幣淨流入

昨日，中國政府發佈文件要求各部門配合地方政府加快專項債的發行。今日，受利好消息的影響，中國A股市場高開高走，上證指數漲幅為2.58%。

昨日，中國中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發了《關於做好地方政府專項債券發行及項目配套融資工作的通知》（以下簡稱《通知》）。

今日，中國財政部、中國發展和改革委員會、中國人民銀行、中國審計署、中國銀行保險監督管理委員會和中國證券監督管理委員會有關負責人在答記者問中表示，將發揮財政政策和貨幣政策的協同效應，依法依規通過市場化融資方式解決項目資金來源。

受利好消息的影響，今日中國A股市場高開高走。上海證券交易所綜合股價指數、深圳證券交易所成份股價指數和創業板指數分別上漲2.58%、3.74%和3.91%。兩市成交量創下近一個月以來的新高，北向資金單日凈流入超過70億元（人民幣，下同）。

自5月中美貿易戰全面升級以來，中國經濟面臨着較大的下行壓力。中國製造業採購經理人指數（PMI）顯示，中國製造業在經歷兩個月景氣上行後於5月再次跌入榮枯線以下。中國外貿進出口數據顯示，中國市場內需低迷導致5月進口增速創三年來最大降幅。

中美貿易戰導致中國經濟下行壓力增大。（視覺中國）

在中美對抗長期化的預期下，全球經濟下行風險不斷增加。據不完全統計，2019年以來宣布降息的央行已達14家。為應對貿易問題及其他因素對美國經濟前景的影響，美聯儲正在考慮採取降息以維持經濟擴張。根據利率期貨測算的數據顯示，市場預期今年美聯儲至少降息1次的概率已接近100%。

面對愈演愈烈的貿易戰，中國必須對經濟予以足夠的刺激。由於中國市場利率傳導機制不完善，中國在進行貨幣調控時通常採取貨幣數量調控（以貨幣供應量為調控目標）而非貨幣價格調控（以市場利率為調控目標）。因此，以地方政府專項債券為抓手，結合財政和貨幣手段共同提振經濟成為中國政府應對日益嚴峻的貿易戰形勢的主要措施。

基建是中國提振經濟的主要手段。（新華社）

為了提升專項債的融資效率和利用率，《通知》規定，將「加強財政、貨幣、投資等政策協同配合」，並「允許將部分專項債券作為一定比例的項目資本金」。因此，未來地方專項債的融資速度和撬動社會資本的能力將進一步增強。

當然，本次地方政府舉債融資機制的調整仍然「堅持結構性去槓桿的基本思路」。《通知》要求，地方專項債融資需「按商業化原則依法合規保障重大項目合理融資需求」，嚴禁盲目擴大槓桿的行為。此外，專項債將有的放矢，「集中資金支持重大在建工程建設和補短板並帶動擴大消費，優先解決必要在建項目後續融資，儘快形成實物工作量」，藉機舉債上新項目的「要堅決問責、終身問責、倒查責任」。

總而言之，中國政府加快地方政府專項債的發行是為了應對日益嚴峻的經濟下行風險。在財政政策和貨幣政策的雙重刺激下，中國經濟已經為中美貿易戰的擴大化、持久化做好了準備。

通知﹕力爭9月底前完成發債

《通知》中地方政府專項債的發行突出了「快」的特點。《通知》要求，「各地要均衡專項債券發行時間安排，力爭當年9月底前發行完畢，儘早發揮資金使用效益」。

財政部公布的數據顯示，2019年前5月，新增債券累計發行14,596億元，其中新增專項債券8,598億元；發債規模已佔2019年新增地方政府債務限額3.08萬億元的47.4%。