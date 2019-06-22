【業績拆局】維他奶績後急挫　市值蒸發近70億　原因何在？

「本土股王」維他奶國際（0345）年初以來股價最多累升近六成，大幅跑贏恒指和騰訊的僅一成多升幅，但隨著最新業績發放後，維他奶股價急速轉下，周五（21日）收報38.75元，較績前累跌13.8%，市值蒸發近70億元。 股價急跌，主要原因是「太貴」，維他奶現價市值逾400億元，惟去年純利按年僅增19%至6.96億元，遠不足支撐市盈率近60倍的高估值。此外，內地幾年前紅起「維他檸檬茶，爽過吸大麻」一句無厘頭口號，讓市場憧憬內地市場會有高速增長，但內地去年收入顯著放緩，投資者自然「散水」。

1994年上市的維他奶，最初市值僅為11.6億元，2013年股價突破10元，2017年再升上逾20元水平，因憧憬內地市場會有高速增長，這兩年升勢更為急勁，一路飆升至近日最高見47.25元，較上市時升逾40倍，投資者夢寐以求的倍升股原來「遠在天邊，近在眼前」。

市盈率仍近60倍 增長不足支撐高估值

不過，隨著維他奶全年業績曝光，股價終面臨轉勢壓力。周四（20日）中午發放業績後，維他奶當日即跌4.9%，翌日再跌8.9%，最終周五（21日）收報38.75元，市值跌至411.54億元，雖然市盈率（PE）回落至59倍，但距離「理性」水平仍有一段空間，相對維他奶於內地的競爭對手康師傅（0322）和統一（0220），兩公司的歷史市盈率也只是約26倍和31倍。

據彭博數據顯示，過去5年維他奶的平均市盈率為35.5倍，預計2021年底是34倍。按目前股價38.75元計，如果市盈率為34倍，即全年利潤幾近要倍增至12.1億元。

然而，去年維他奶純利6.96億元，按年僅升19%，此增幅遠未能支撐其近60倍市盈率的高估值。翻查數字，維他奶2017年純利按年跌5.27%，2016年按年升16.5%，2015年則按年升42.6%，顯示公司發展也非一帆風順。

維他奶陪伴不少香港人長大，逐漸發展多個品牌，如這成功之路在內地重演，就是一個龐大的商機。（網站截圖）

依賴內地市場 惟去年增速放緩

維他奶去年香港業務收入增長5%，但經營溢利下降4%，增長動力落在該公司最大的市場——中國內地。不過，去年內地收入雖增長25%，經營溢利增長33%，與前一年同期的39%及71%有明顯下降，引發市場對維他奶在內地收入增速下滑的擔憂。

目前，內地市場佔集團總收益逾六成，內地的收入佔比早在2016年已超過香港，並逐年提高，成為維他奶的主要增長動力，這亦反映維他奶將進一步依賴內地市場。

內地市場的潛力龐大，集團亦預示為提高品牌知名度及價值，已增加投放維他奶及維他品牌的廣告支出，以爭取長遠增長。去年公司在「推廣、銷售及分銷費用」錄21億元支出，按年多逾兩成，料推廣費用在下一年度會續往上升，對集團盈利構成壓力。

機構投資者逢高減持 釋股價到頂訊號

另外，翻查股權披露，早有機構投資者逢高減持維他奶，且獲利不少，或是股價「到頂」的訊號。澳洲聯邦銀行在去年11月最後一次增持維他奶，但同月急賺兩成五便在31.21元價位「收割」，之後，該行今年3月及4月再減持維他奶，平均作價35.04元及39.33元，最新是本月10日減持逾1000萬股，平均作價42.27元，持股量降至9.87%。

假若投資者買入維他奶是為了放一旁收息，公司派息比率有64%，全年連末期息派0.418元，現價38.75元計，股息率僅1.08厘，並非理想的收息選擇。

維他奶周五（21日）收報38.75元，市值跌至411.54億元，但市盈率（PE）仍有59倍。（網站截圖）

譚朗蔚：維他奶基本因素好 喘定後可分注作長線投資

富昌證券聯席董事譚朗蔚表示，作為飲品股，早前炒至70多倍PE是過高，要有很好的增長和增長前景配合，但業績卻揭增長放慢，特別是內地電商平台上，「維檸（檸檬茶）」一直高踞首十名，惟現在銷情讓市場感覺有放慢跡象。

他說，中港飲品市場中，維他奶有一定席位，加上內需股包括飲食股的基本因素較好，貿易戰對其無大影響。股價方面，他指現時跌至38元是早兩個月橫行時的水平，技術上可留意股價有否喘定跡象，短期雖不會立即「V型彈」，但投資者可候機分段買入作長線投資。