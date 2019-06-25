小米迎上市一周年　市值最多蒸發近3000億　解構兩大「死因」

小米（1810）上市之初，猶記得創辦人雷軍曾豪言，要讓掛牌首日買入股票的投資者「賺一倍」。如今，小米還有兩個禮拜便邁向上市一周年，股價本月初卻曾低見8.91港元，較招股價17元低近一半，市值較高位最多蒸發近3,000億港元。 挾本港首間同股不同權上市公司的光環，打著科技股的名號，小米曾被寄予厚望，不少散戶視之為「下一隻騰訊」而紛湧入貨。豈料，小米原來上市前先派總值100億元人民幣的獎勵股份予雷軍，上市後又繼續印股票，變相攤薄散戶股權；另邊廂，把自己定位為互聯網公司的小米，硬件設備銷售竟佔了總收入的九成。小米上市後表現教人大失所望，不無原因。

「死因」一：邊回購 邊印股票

小米在今年1月，亦即上市短短六個月已跌穿10元大關，原因無他，部分上市前投資者的禁售期結束，估計有逾20億股「解禁」，由於這些投資者的成本價低至3元以下，沽貨的誘因極大，令股價承受巨大壓力。

面對沽壓沉重，雷軍迅即「出口術」承諾一年內除公益慈善外，不會出售公司股份，更立即展開回購計劃，以展示對公司業務和前景充滿信心，圖力撐股價。

今年1月，小米共3次回購近2,000萬股股份，涉資約2億元，小米其後亦隨大市回升。今年6月，小米股價再度尋底，公司再出手，截至上周五（21日）月內已12次回購合共逾8,200萬股，涉資約8億元。

小米創辦人雷軍在上市前已獲公司獎勵總值近100億元人民幣的股份。（資料圖片）

員工「入貨價」低至每股0.39港元

理論上，回購有助穩定股價，但同時間，小米員工卻可用低至0.39元的大折讓價去認購公司發行的新股，以小米上周（17至21日）的平均收市價9.74港元計，員工立即沽出股票最多可獲利近25倍，徹底「完勝」以招股價17港元抽小米、又或股價跌至9港元「低位」入貨的散戶。

事實上，小米至今回購的股份只有約1億股，惟翻查招股文件，當中提及「2012年僱員股份獎勵計劃」，小米最多可授出25.13億股予僱員或前僱員，遠比回購的數量為多。

這批股份獎勵計劃預留的股份，上市前已將6.4億股（總值99億元人民幣）派發予雷軍，上市後的去年底，又將10億股派予雷軍旗下的家族信托基金。翻查月報表﹙見表格﹚，小米員工近月幾乎都根據股份獎勵計劃，以低至0.39港元至2.2881港元認購公司發行的新股，這舉動相信在未來一段時間也會持續，意味「街貨」只會愈來愈多，散戶權益難免被攤薄。

「死因」二：「互聯網公司」自居 惟九成收入靠硬件

除了街貨量有增無減，應如何為小米估值亦是關鍵。雷軍在招股時強調「小米是一家以手機、智慧硬體和IoT平臺為核心的互聯網公司」，惟公司業績卻呈現另一翻景象。

小米今年季績顯示，總收入為438億元人民幣，按年增長27.2%；經調整淨利潤21億元人民幣，按年增長22.4%，營收和利潤雙增，超出市場預期。

但從分部業務去看，其實小米還是一家主打硬件的公司，「智能手機」佔集團收入67.5%，而「IoT與生活消費產品」如智能電視、筆記本電腦及小米手環等就佔22.4%，即兩者佔小米總收入的九成。

小米以互聯網公司自居，但手機和其他硬件設備銷售仍佔公司收入約九成。（路透社）

反之，互聯網服務的分部收入為43億元人民幣，只佔總收入的9.4%。其中，廣告業務佔當中的23億元人民幣，遊戲業務則佔8.23億元人民幣，較利好的只是一些互聯網增值服務如金融、電商平台的收入，按年增長近一倍，錄得12億元人民幣收入，但仍遠低於手機和其他硬件的銷售額。

相比硬件公司，定位為一家互聯網公司的可更易取得較高的估值，但小米的硬件設備至今仍佔收入九成，當中智能手機貢獻收入的逾三分之二，且平均每部手機售價不足1,000港元，更像一家低端的手機製造商，不足以說服投資者以高溢價購買公司的股票。

新經濟股全軍覆沒

除小米外，近年來港上市的新經濟股表現強差人意，另一家同股不同權公司美團點評（3690）以69港元招股，周一（24日）收報63.75港元，較招股價跌7.6%。

但美團已是表現「較佳」的新經濟股，本網統計8隻上市時熱炒的新經濟股，除美團之外，其餘跌幅介乎四至七成，互聯網汽車零售企業易鑫集團（2858）雖然有騰訊作為股東，但跌幅最深，較招股時跌76.6%；其次是美圖公司（1357），較8.5港元的招股價跌68.2%。

帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治指，小米股價回落，現價不算太貴，短線可上望11元。（林若勤攝）

郭思治：走出困局「都係睇成績」

帝鋒證券及資產管理有限公司行政總裁郭思治指，小米招股定價進取，但此刻市值已經回落，現價市盈率約10倍，不算太貴，加上7月份或公布同股不同權公司納入港股通，將可吸引南下資金，刺激市場氣氛，若有資金趁機炒作，「上返11蚊不是太難的事」。但他提醒，雖小米近日重啟回購操作，但比例仍不及公司新發行的股票，故宜只作短炒，長遠非投資首選。

至於新經濟股上市以來全部潛水，郭思治認為，新經濟股純炒作概念，而上市時估值普遍過高，目前估值仍不覺得特別便宜，「幾時有錢賺都未知，唔會咁易走出困局，都係睇成績」，他認為投機炒波幅是可以，但長線持有這些股票，公司如業績無錢賺，股價只會愈跌愈低。