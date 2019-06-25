金價升勢停不了　芝加哥期金每盎司破1440美元

COMEX黃金期貨主力合約價格今日突破1,440美元關口，創近6年來的新高。6月以來國際黃金價格已經累計上漲近10%，黃金的投資機會來了嗎？

芝加哥商品交易所集團旗下黃金期貨（COMEX Gold）主力合約價格突破1,440美元關口，報1,441.65美元/盎司，創近6年來的新高。6月以來國際黃金價格已經上漲近10%，貢獻了2019年絕大部分漲幅。截至北京時間6月25日收盤，中國A股市場交易量最大的華安黃金ETF的當月累計漲幅為10%。

近期黃金價格的持續上揚，受到美國聯儲局減息預期升溫，和美元走弱的刺激。聯儲局在6月19日議息會議中決定將聯邦基金目標利率區間維持在2.25%至2.5%不變。在政策聲明中，美聯儲刪除了對利率政策保持「耐心（patient）」的表述，並將2019年個人消費支出價格指數（PCE）的通脹預測由3月份的1.8%下調至1.5%。當局雖然沒有給出明確的減息信號，但是已經在為減息提供預期準備和數據支撐。

期金連升5日累漲6%

受聯儲局6月議息會議的影響，美匯指數連跌5個交易日，截至6月25日累計跌幅接近2%。由於美元指數與黃金價呈相反走向，美匯指數的急速下跌導致COMEX期金價格，連續5個交易日上揚，累計升幅超過6%。

導致黃金價格持續上升的另一個因素是市場避險需求增強。首先，中美貿易戰的緊張局勢沒有絲毫緩解。美國制裁中國科技公司的行為已經造成貿易戰的擴大化。由於中美兩國企業在全球產業鏈中都舉足輕重，因此中美貿易戰的升級給全球經濟帶去了極大的不確定性。如果G20峰會上中美兩國領導人不能重啟貿易談判，那麼資本市場的恐慌情緒必將加重，而避險需求也將進一步推高黃金價格。

其次，地緣局勢緊張同樣導致市場避險需求增加。美國退出伊核協議後，美伊關係持續緊張。繼「油輪遇襲事件」之後，當地時間6月20日伊朗伊斯蘭革命宣稱擊落美國無人機，將美伊緊張局勢推向新的高潮。隨着美國對伊朗動武的可能性不斷增加，市場的避險需求也帶動黃金價格不斷攀升。

受美元下跌和市場避險需求增強的雙重影響，COMEX黃金期貨價格創新近6年來新高。（視覺中國）

聯儲局結束加息已成定局

可以說，6月以來，國際黃金價格的暴漲是由多種因素共同導致的。那麼，這輪黃金上漲趨勢能夠持續嗎？

6月21日，HIS Markit公布的6月美國採購經理人指數（PMI）初值為50.1，創下2009年9月以來的新低。美國宏觀經濟指標顯示出經濟下行壓力增大。在此種情況下，聯儲局結束加息已成定局，何時開啟降息則取決於美國經濟的下滑速度。

目前來看，美國各項經濟指標相對於其他國家仍然較為健康。自2000年以來，美聯儲每次開啟降息周期都是在經濟危機之後。21世紀初的互聯網泡沫開啟了2001年1月至2004年6月的降息周期；2007年的次貸危機開啟了2007年9月至2015年12月的降息周期。

金價下跌因素已消除

因此，在美國經濟環境不出現迅速惡化的情況下，美聯儲不太可能大幅連續降息。同時，美國的經濟形勢預示着美聯儲在較長時間段內已經沒有加息的可能了，引發黃金價格下跌的一大因素已經消除。隨着美國經濟持續下行，美聯儲只有降息的可能性，對黃金價格的長期影響也是正向的。