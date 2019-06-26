中國社科院：三﹑四線樓價降溫　將迎新一輪調整期

最新數據顯示，當前中國房地產市場依然保持了總體平穩的態勢。但是調控政策依舊未變，甚至進一步收緊，分析認為中國樓市將迎新周期。

據《經濟參考報》刊發中國社科院城市發展與環境研究所的文章《下半年房地產市場將迎來新一輪調整》 指出，2019 年「穩房價」是基調。雖然3月、4月各地房屋銷售情況呈現「小陽春」態勢市場預期有所好轉，但5月份的市場數據回落說明樓市回暖尚不穩定，樓市「小陽春」動力明顯不足，這場由於資金寬鬆導致的「小陽春」，在政策影響下已經快速退燒，尤其是部分三﹑四線城市可能會繼續步入降溫的通道，接下來房地產市場有可能會進入新一輪的調整期。

此前，據中國國家統計局城市司高級統計師劉建偉介紹，5月份，中國房地產市場繼續保持穩定。初步測算，4個一線城市新建商品住宅銷售價格按月升0.3%，升幅比上月回落0.3個百分點。31個二線城市新建商品住宅銷售價格按月上漲0.8%，升幅與上月相同；二手住宅銷售價格上漲0.5%，升幅比上月回落0.1個百分點。與此同時，35個三線城市新建商品住宅銷售價格環比上漲0.8%，升幅略有擴大；二手住宅銷售價格上升0.6%，升幅與上月相同。

事實上，自3月份市場出現升溫苗頭，中國房地產調控相關政策就重新步入密集發佈「通道」。中國住房和城鄉建設部連續兩個月對房價、地價波動幅度較大的城市進行預警。中國自然資源部表示，對商品住房庫存消化周期長的城市暫停供應住宅用地。5月份，中國銀保監會發文強調，商業銀行、信託、租賃等金融機構不得違規進行房地產融資。

此外，據中原地產研究中心統計，中國各地房地產調控政策從4月中旬開始出現了明顯的收緊趨勢。最近兩個月房地產調控政策發佈超過百次，密度處於歷史高峰。今年前5個月，中央部門與各地房地產調控相關政策發佈超過200次。

值得一提的是，中國社科院財經院近日發佈的《中國城市競爭力報告No.17：住房，關係國與家》認為，房地產與經濟增長的影響存在倒U關係。儘管2018年表面上中國房地產投資對經濟增長有0.7百分點的帶動貢獻，但是其擠出效應已大於帶動效應，2018年中國房地產對經濟凈貢獻出現了由正轉負的拐點。

早前中國銀保監會主席郭樹清在陸家嘴金融論壇上是這樣說的——「必須正視一些地方房地產金融化問題。近些年來，中國一些城市的住戶部門槓桿率急速攀升，相當大比例的居民家庭負債率達到難以持續的水平。更嚴重的是，新增儲蓄資源一半左右投入到房地產領域。房地產業過度融資，不僅擠占其他產業信貸資源，也容易助長房地產的投資投機行為，使其泡沫化問題更趨嚴重」。