小龍蝦產業總值4000億人民幣　創500多萬職位　熱潮是怎樣形成？

一隻隻、紅噹噹的小龍蝦，或者不是香港人的口味，但在內地卻是成千上萬人的美食，很多地方都出現小龍蝦專門店。究竟這股熱潮是怎樣發生的呢？有機構發表消費報告，可以看出一些蹤跡。

首5個月交易額 已是去年全年77%

美團發表《小龍蝦消費大數據報告》，可以看出小小龍蝦的大大威力。報告顯示，從平台交易金額來看，2018年交易額是2017年的4.3倍，而2019年首5個月，已經達到2018年全年的77%。需知道小龍蝦旺季是由6月開始，從此看出市場一直高速增長。

去年吃掉小龍蝦 可繞地球近3個圈

小龍蝦店舖仍然繼續擴張，2018年按年增加了超過14萬間，2019年首5個月又較去年增加近5萬間。而人們不單止去專門店吃小龍蝦，食肆收到愈來愈多外賣訂單。

以美團平台計算，2018年中國人吃掉4.5萬噸小龍蝦，如果一隻跟一隻排起來，足以沿赤道圍繞地球近3個圈。

報告引述統計數據，2018年小龍蝦產業鏈總市值已突破4,000億元（人民幣‧下同），相當於白俄羅斯2018年的GDP，產業鏈上下帶動了超過500萬個就業職位。

美團報告指出，麻辣味最受中國食客歡迎，其次是香辣。（新華社）

地區政府推廣 大量資金進駐產業鏈

《第一財經》分析，小龍蝦在2013年後全國掀起熱潮，背後有很多推動力，政府力量不容忽視。

報道指，湖北、安徽、江蘇、湖南等省加大了政策指導，發布小龍蝦產業規劃或指導意見。同時又以創新金融方式，支持一系列科研及推廣項目。

上述幾個省都是小龍蝦主要產地，有省政府大力支持，市場資金大規模湧入。一些小龍蝦創業公司，例如大蝦來了、閃電蝦、夾克的蝦等，均拿到數百萬至過千萬元的天使融資。而大企業近年都參一腳，紛紛投資小龍蝦產業，「做大個餅」。

有食肆請網直播食小龍蝦，宣傳新菜式，令不少人關注。（中新社）

社交媒體宣傳 新口味帶起話題

小龍蝦在2016年的市場關注度大增，社交媒體大力宣揚應記一功。2016年世界盃前後的宣傳，令更多人認識這種食品。而市場定位為宵夜美食，打入了宵夜這個競爭較不激烈的消費空檔。

近年生產商研發多種口味，有電商專門成立口味實驗室，研發特色味道，亦在網上成為話題。

在政府規劃、資金湧入、行業創新、網絡宣傳之下，內地小龍蝦熱潮似乎還會繼續擴大。