【投資攻略】港鐵股價11連升狂破頂　專家：已呈超買散戶勿高追

港鐵（0066）股價連續11日上升，再創新高，周四（27日）收市報52.85元，今年以來股價已累升28%，市值最新逾3,200億元，有貨的股東在港鐵月底加價時，心理和荷包可能都會平衡一些。 但以現價計，港鐵市盈率已升至近20倍，股息率降至2.27厘，長期收息的吸引力漸降。有財經評論員估計因本月中成交急增，吸引其他資金炒作，由於已呈超買，籲無貨散戶不要高追，待回落至48元才考慮吸納。

鐵路獨市生意 公共交通市佔近半

採取「鐵路加物業」綜合發展模式的港鐵，兼具公用股和地產股的特質，受惠減息憧憬，又是貿易戰避險之選，近期被受投資者追捧，股價節節向上。

業務防守性是港鐵一大優勢，在本港經營鐵路是一門獨市生意，港鐵去年在香港公共交通的市佔率已達49.3%，反映港人對港鐵的依賴性有上升趨勢。

在可加可減機制下，港鐵已確定可在本月底加價3.3%，加上港珠澳大橋、高鐵等基建落成可帶動人流，料客運業務的增長可持續。

2018年9月23日，廣深港高速鐵路（香港段）通車，帶動香港客運業務的總乘客量增長。（資料圖片）

車站商務連同物業發展利潤逾八成

不過，港鐵在租金和賣樓的收入比起車費來得重要。回顧去年業績，港鐵客運業務收入達194.9億元，雖佔總收入的36%，但其實只貢獻全年利潤的14%。

相反，車站商務收入（包括鋪租、廣告、電訊等）僅佔總收入的12%，但由於毛利高，貢獻了全年利潤的36%，如果連同香港物業發展同租賃業務，兩者佔據港鐵盈利足足超過八成，說成是「半隻地產股」也不為過。

大行料5至6年內有570億物業發展入帳

美銀美林上月發表報告，指港鐵在未來5至6年，可望高達570億元的物業發展利潤入帳（當中54%已獲合作的發展商鎖定或保證），而港府減少私樓供應，也代表港鐵的土地儲備會更有價值。

該行指，美國減息對本港樓市有輕微正面影響，港鐵受惠「鐵路加物業」發展模式，只會從發展商分享利潤，而不會有所虧損。又指本地鐵路業務穩健，以及商場組合進一步擴大，將繼續為港鐵提供穩定的收入，預期2018至2022年的年複合增長率達5%。

港鐵的車站商務收入（包括鋪租、廣告、電訊等）佔總收入的12%，但貢獻了全年利潤的36%。（資料圖片）

李偉傑：籲投資者勿高追 回落48元才考慮吸納

港鐵股價升不停，財經評論員李偉傑指，資金近日傾向流入安全、高資產質素的股份，除港鐵之外，領展（0823）亦升至近百元水平，惟市場避險情緒未太高漲，其他防守股升勢亦沒港鐵般強勁，估計可能是大型資金推動，尤其是本月14日成交突然急升近一倍，料因此吸引其他資金的入市意欲，惹起炒作。

他指，港鐵業務獨特，是一向已知的事實，在基本面無變化，近期亦沒特別消息下，籲沒貨的散戶就不要高追，因該股目前14天RSI（相對強弱指數）處於逾80的超買狀態，回顧今年3月該指數超過80後，股價便見回吐，故認為可等該指數回落至60，股價跌至48元，即近50天線水平才考慮吸納。

不過，中電（0002）最近罕有發盈警，提醒市場公用股也非絕對穩陣。李偉傑指，公用股有政策風險，如兩電盈利受累新利潤管制協議，煤氣（0003）由於沒有相關管制，股價走勢較好，至於港鐵「出軌股價都唔跌」，除非影響票價的可加可減機制有變動，否則政策負面因素相比其他公用股不高。