三家中資行或被切斷與美國金融系統聯繫　如何應對美國長臂管轄？

《華盛頓郵報》於當地時間周一（24日）報道，稱三家大型中資銀行可能將會被切斷與美國金融系統的聯繫。面對美國日益增長的長臂管轄，中國政府、企業和個人應如何應對？

報道，三家大型中資銀行可能將會被切斷與美國金融系統的聯繫；又指出一名美國法官認為三家大型中資銀行在對北韓違反制裁的調查中存在蔑視傳票的行為。這種行為可能會觸犯美國司法部或財政部的相關規定，最終導致美國金融系統切斷與相應中資銀行的聯繫。

雖然三家中資銀行的身份無法確定，但是法院判決的細節與2017年一次民事沒收行動（civil forfeiture action）一致。這次行動中，美國司法部宣稱，交通銀行（3328）、浦東發展銀行（上海﹕600000）、招商銀行（3968）與一家香港公司合作，為北韓受制裁的國營外貿銀行洗錢超過1億美元。

對於美國司法部門是否有權利要求中資銀行配合調查，3月18日美國哥倫比亞特區聯邦地區法院首席法官Beryl Howell裁定大陪審團可以向在美的中資銀行發出傳票要求其提供銀行記錄配合刑事調查。這一裁決給予美國司法系統繞開中國執法機關、直接要求在美中資銀行配合美方執法的權利。

美國法院判決使中資銀行再無迴旋餘地

其實，在美國執法部門對香港公司的反洗錢調查中，三家中資銀行不是刑事程序的調查對象而是證人。目前，三家中資銀行面臨的最明確的指控是蔑視法庭，即拒絕配合法院傳票並提供相應的證據和材料。

面對美國司法部門的指控，三家中資銀行均表示跨境調查取證的司法協助需要依據中美兩國簽署的《中美刑事司法協助協定》進行，並否認因涉嫌違反任何制裁法律而受到美方相關調查。

然而，早在3月18日，美國法官Howell的裁決已經給予美國司法系統繞開中國執法機關的權利。因此，交通銀行等三家銀行無法繼續以《中美刑事司法協助協定》為「擋箭牌」。如果三家銀行繼續選擇無視美國法院的傳票，那麼美國金融系統或許真的會與三家中資銀行切斷聯繫。

中美貿易戰以來，美國對中國企業和個人的制裁愈加頻繁。（視覺中國）

面對「長臂管轄」中國應如何應對

中美貿易戰以來，美國基於本國法律對中國個人和中國企業的制裁越來越頻繁，也激起了中國社會各界的憤慨。然而，無論美國司法系統對外國企業或居民是否享有司法管轄權，或者美國的「長臂管轄（long-arm jurisdiction）」是否存在合理性，美國的「長臂管轄」已經事實性存在。

中國正在完善法制建設

3月15日，中國通過的《外商投資法》首次規定了外商投資信息報告制度和外商投資安全審查制度。其中，安全審查制度要求政府對影響或者可能影響國家安全的外商投資進行安全審查。此外，新外商投資法更加強調對外開放的對等性，法律要求「任何國家或者地區在投資方面對中國採取歧視性的禁止、限制或者其他類似措施的，中國可以根據實際情況對該國家或者該地區採取相應的措施」。

未來，即將出台的「不可靠實體清單」將為中國提供更加嚴厲的制裁手段。面對日益激烈的中美博弈局勢，完善法制建設能夠讓中國政府在擴大開放的同時更合情、合理、合法地採取反制措施。