台裔民主黨總統參選人楊安澤　倡全民派錢1000美元　可行嗎？

美國總統選舉，民主黨黨內初選有不少外人熟悉的臉孔。不過講到引爆話題，就要數到台裔科技創業家楊安澤（Andrew Yang）。他在準備參選之初，就拋出每月全民派錢1,000美元（約7,800港元）的政策，早就在網上引起關注。不過，這方法可行嗎？

應對機械人自動化生產 引起的社會震盪

楊安澤的計劃名為「無條件全民基本收入」（UBI），顧名思義就是無差別全民派錢，讓所有18歲以上美國人都有基本收入，讓失業、低收入人士有基本保障。

提出這項政策的原因，是要確保數以百萬計因機械人自動化生產而面臨失業的美國人，讓他們有安全網。

其實這種想法並不新鮮，2010年因研究失業與勞動市場，而獲得諾貝爾經濟學獎得主Peter Diamond就曾表示，無論收入多少，應該要讓所有人得到足夠現金，以應付統構性貧窮。

以下是楊安澤上《The Late Show with Stephen Colbert》大談派錢的片段↓

每年需要近4萬億美元支出 要開源節流

美國人口接近3.3億人，每人每月派1,000美元即是需要3,300億美元，每年需要3.96萬億美元。錢從何來？

根據楊安澤的網站，計劃會向商品及服務課徵收10%增值稅，同時提高污染排放者的稅款，並要有節流計劃。

不過天文數字金額實現起來頗有難度，美國智庫「預算與政策優先研究中心」（CBPP）就指出，政府無法每年都如願籌到這筆金錢，無可避免需要削減全民醫療保險以及免費大學的經費。

亦有人指出，這筆錢部份會落到根本無需要的民眾身上，資金利用沒有效率。

瑞士已否決同類計劃 芬蘭實驗證無助就業

其實瑞士在2016年公投否決了全民派錢計劃，芬蘭的派錢實驗，亦在2018年底結束後不再推進。

芬蘭的實驗是在2017年1月1日起兩年之內，向2,000名25至58歲的失業者，每月支付足夠應付一般生活的560歐元，讓他們不必擔心生活，放心去找工作。實驗期內找到工作，這筆資助亦不會終斷。

結果發現，參加實驗者與沒有參加者，找工作的時間以及比例都沒有太大分別。

而有補助的參加者普遍表示，健康狀況良好及非常好，比例為55%，較沒有領取補助者的46%高。壓力方面，參加者只有17%感到頗大或非常大壓力，低於沒參加者的25%。

不過，楊安澤雖然在網上很有話題，但勝選機率可謂微乎其微，政府行政官員大概不必認真考慮每人派錢1,000美元如何操作。