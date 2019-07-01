5G競爭的核心是高科技競爭　或改變國際格局

分析指出，各國在5G和6G領域的競爭核心是高科技競爭，這種競爭關係也會帶來國際格局的變化。

中國工程院院士鄔賀銓、鄧中翰早前指，5G是移動通信技術發展的一種必然趨勢，在5G之後還有6G，跟政治因素沒有任何關係。2019年中國科協年會當天在哈爾濱開幕，首次於年會開幕式上推出的「高端對話：5G與未來」聚焦備受關注的5G話題。主持人在對話開始，就拋出華盛頓一個智庫曾直接稱中國發展5G是「星球大戰」的問題。

對此，光纖傳送網與寬帶信息網專家鄔賀銓表示，移動通信這麼多年來基本上是十年一代，所以5G是移動通信技術發展的一種必然趨勢，在5G之後還有6G，這是一種業務和應用，每個國家都會經歷這個階段，只是走得早一點晚一點而已，和「星球大戰」計劃完全沒有任何關係。「現在看上去，很多國家都會在今年開始5G的服務，這都是考慮到本國的需要，跟世界上其他的政治因素並沒有什麼關係」。

5G將帶來產業格局的改變。（視覺中國）

中國已成為5G技術的領導者

有分析指出，當前全世界5G移動通信領域發展目前可以分為三個梯隊，中國、韓國、美國和日本是第一梯隊，英國、法國和德國是第二梯隊，新加坡、俄羅斯和加拿大是第三梯隊。中國在IMT-2020 5G推進組的推動下，順利完成了關鍵技術驗證、技術方案驗證和系統驗證三個階段的技術試驗，並且開展了5G產品產品研發試驗。通過一系列積極的投資和頻譜分配舉措，中國目前已經成為5G技術的領導者。據不完全統計，中國目前5G基站的數量是美國的10倍，並且向海外出口了大量的5G基站，包括為歐洲提供國家級的5G網絡建設服務。

中國清華大學國際關係研究院院長閻學通表示，未來世界經濟的增長越來越多的是靠數字經濟，而不是傳統的自然資源；如果沒有辦法跟上數字經濟，就會被邊緣化，而作為綜合性技術的5G技術意味着誰更有能力把數據變成財富。在閻學通看來，當前中美戰略競爭日益激烈，核心是高科技的競爭，同時，新的競爭關係也會帶來國際秩序和國際格局變化以及新的國際規則制定權之爭。

6G、7G是未來趨勢

當然，5G不能滿足發展需求的時候，將出現6G、7G。

近日，美國聯邦通信委員會（FCC）投票，一致決定開放面向未來6G網絡服務的「太赫茲」頻譜，用於創新者開展6G技術試驗。無獨有偶，在2019年年初，中國東南大學發佈十大科學與技術問題中就有一項就是「6G通信先期研究」。