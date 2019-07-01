中美貿易談判重啟　但仍面臨障礙

在6月末的G20峰會上，美國總統特朗普（Donald Trump）和中國國家主席習近平已設法讓貿易談判重回正軌，但一項更加艱巨的任務擺在他們面前：如何化解雙方之間的分歧。

《華爾街日報》7月1日報導，中美談判雙方之間的某些分歧似乎是難以癒合的。除非有一方作出讓步。習近平面臨的問題是，一些中共領導人和中國國有企業高管認為，美國試圖摧毀中國由政府主導經濟的模式。這一模式正是中國崛起為全球大國和美國競爭對手的原因。



就特朗普而言，他面臨一些共和黨和民主黨議員的質疑，這些人擔心他會在達成的協議中做出過多讓步，與此同時，特朗普自己任命的部分官員也持謹慎態度。在接下來的選舉年，特朗普還必須應對商界和農業帶各州支持者的不滿情緒，他們已因中美相互加徵關稅而遭受打擊。

為使中國重回談判桌，特朗普同意擱置對3,000億美元中國進口商品徵收新關稅的計畫，中國則同意增加美國農產品進口。



但特朗普對中國電信巨頭華為問題上的讓步成為關鍵的談判籌碼。特朗普表示，允許華為購買美國高科技設備的決定只適用於不影響美國國家安全的部分。據知情人士稱，特朗普在很大程度上將華為視為談判籌碼和美國公司的商業對手，並不想置華為於死地。



美國政府內部的強硬派認為，就算達成了可以拯救華為的協議，國家安全部門也不會善罷甘休。曾在前總統小布希（George W. Bush）政府擔任財長的保爾森（Hank Paulson）認為，在對待華為的問題上，特朗普是「一股緩和的力量」。