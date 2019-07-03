開放石油天然氣產業　北京的「妥協」能換來什麼

在6月30日發佈的2019年版負面清單中，中國放開了石油和天然氣的勘探、開發的外商投資准入限制。那麼，北京這種看似「妥協」的舉動能夠換來什麼呢？

在中國商務部於6月30日發佈的2019年版《外商投資准入特別管理措施（負面清單）》中，中國放開了石油和天然氣（含煤層氣，油頁岩、油砂、頁岩氣等除外）的勘探、開發的外商投資准入限制。在此之前，中國對境內石油和天然氣的開發主要由國內企業完成。

作為「工業血液」的石油是一國發展經濟必不可少的資源。由於石油和天然氣資源相對貧乏，中國在能源領域對海外資源的依賴程度較高。中國石油企業協會發佈的《中國油氣產業發展分析與展望報告藍皮書（2018—2019）》顯示，2018年中國原油凈進口量達4.6億噸，同比增長10.9%，石油對外依存度高達69.8%；液化天然氣進口量為9,038.5萬噸，同比大幅增長31.9%，對外依存度升至45.3%。

石油、天然氣的供給情況不僅影響到經濟發展，也關係著國家安全。海灣戰爭期間，參與戰爭的美軍部隊每天消耗燃料油5.87萬噸。即使在非戰爭時期，國防對石油的消耗依然巨大。資料顯示，20世紀80年代，美國軍用油品的每日需求量為48.7萬桶（約合6.6萬噸）。可以說，石油既是「工業的血液」也是「戰爭的血液」。因此，中國此前一直沒有對外資開放石油、天然氣的勘探與開發領域。

中國選擇現在向外商放開石油和天然氣勘探、開發的准入限制，並非是油氣資源對中國的重要程度下降，而是中國希望通過能源開發緩和與周邊國家的關係，創造更好地崛起環境。

中國石油開採主要由中石油等國企負責。（路透社）

一直提倡共同開發南海油氣項目

中國在東海和南海擁有豐富的油氣儲備。然而，中國與周邊各國的領海糾紛限制了中國對海洋油氣資源的開發。在東海，日本自2004年起便對中國的春曉油田「指手畫腳」；在南海，中國和越南、馬來西亞、菲律賓等東南亞國家在油氣資源的開採上也存在爭端。

雖然中國一直強調「擱置爭議、共同開發」，但是海洋油氣勘探和開採技術的薄弱導致中國無力單獨開發。同時，與中國產生爭議的各國（尤其是東南亞國家）通常將油氣田外包給其他國家。如果中國選擇與各國合作開發海洋油氣資源，那麼合作的性質或將與當時的法規產生衝突。因此，中國對海洋油氣資源的開發進度一直較慢，且與周邊國家在海洋利益上的衝突也一直不斷。

海上鑽井平台技術已提升

然而，時至今日，國際政局已經發生變化，中國有需要也有能力改善與周邊國家在油氣開採上的緊張局勢。首先，中國的崛起已經嚴重威脅到了美國的霸權，中美衝突日漸激烈。在美國追求「孤家寡人」的超然時，中國更應當反其道而行之，「團結一切可以團結的力量」。

其次，中國已經具備了開發海洋油氣資源的技術。2010年後中國的海上鑽井平台技術突飛猛進，不但實現了對外出口，而且開發出了適合南海的深水鑽井技術。2015年4月，中國完全自主研發「海洋石油981」鑽井平台完成首口深水井鑽井作業，鑽井深超過5,030米，創造了中國深水半潛式鑽井平台作業井深紀錄。

因此，中國在新版負面清單中向外商投資全面開放石油和天然氣的勘探、開發，從法律層面掃清了與周邊國家合作開發海洋油氣資源的障礙。如今，技術障礙、法律障礙都不存在，中國看似對外資的「妥協」或許會換來「擱置爭議、共同開發」的真正實現。在中美博弈不斷加劇的新形勢下，穩定、和諧的周邊環境是北京更希望看到的。