內地上半年進出口總值增近4%　分析師料下半年仍面臨壓力

中國海關總署已於上周五（12日）公佈2019年上半年進出口數據，中美貿易戰背景下，中國經貿揚長避短，將貿易摩擦的影響減到最低。

據海關統計，今年上半年中國外貿進出口總值14.67萬億元（人民幣‧下同），比去年同期增長3.9%。其中，出口7.95萬億元，增長6.1%；進口6.72萬億元，增長1.4%；貿易順差1.23萬億元，擴大41.6%。市場分析認為，中國對外貿易整體情況比較平穩，體現了中美貿易戰下中國經濟的韌性，但由於全球經濟疲軟，2019年下半年進出口仍將面臨較大壓力。

關稅對於出口導向型企業十分敏感。（新華社）

貿易結構續優化

中國海關總署新聞發言人、統計分析司司長李魁文表示，上半年中國外貿呈現平穩增長的態勢。

數據顯示，中國一般貿易進出口增長且比重上昇。上半年，中國一般貿易進出口8.78萬億元，增長5.5%，佔中國進出口總值的59.9%，比去年同期提陞0.9個百分點，貿易方式結構持續優化。其中，出口4.67萬億元，增長9.5%；進口4.11萬億元，增長1.4%。

中國光大銀行金融市場部分析師周茂華認為，從數據上來看，中國出口整體表現出一定韌性，並未出現明顯的趨勢性下滑。一方面是中國出口產品競爭力不斷提陞，另一方面，中國采取了多元化的出口策略。比如中國對東盟及一帶一路等國家的出口增長強勁。

與「一帶一路」沿線國貿易往來增加

官方數據顯示，中國對歐盟、東盟和日本等主要貿易夥伴進出口增長。2019年上半年，中國對歐盟進出口總值為2.3萬億元，增長11.2%，佔中國進出口總值的15.7%；中國對東盟進出口總值為1.98萬億元，增長10.5%，佔中國進出口總值的13.5%。同期，中國對美國進出口總值為1.75萬億元，下降9%，佔中國進出口總值的12%；中國對日本進出口總值為1.03萬億元，增長1.7%，佔中國進出口總值的7%。

同時，中國對「一帶一路」沿線國家進出口增速高於對其他地區進出口整體增速。上半年，中國對「一帶一路」沿線國家合計進出口4.24萬億元，增長9.7%，高出進出口整體增速5.8個百分點，佔中國進出口總值的28.9%，比重提陞了1.5個百分點。其中，對俄羅斯、沙特阿拉伯、埃及進出口分別增長11.5%、34%和11%。中國與「一帶一路」沿線國家的貿易合作潛力正在持續釋放，這也很大程度上減輕了中美貿易戰帶來的壓力。

值得注意的是，中國民營企業進出口表現強勁。2019年上半年，中國民營企業進出口6.12萬億元，增長11%，佔中國進出口總值的41.7%，比去年同期提陞了2.7個百分點。其中，出口4.02萬億元，增長13.3%，佔中國出口總值的50.6%；進口2.1萬億元，增長6.8%，佔中國進口總值的31.2%。同期，外商投資企業進出口5.92萬億元，下降1%，佔中國進出口總值的40.4%；國有企業進出口2.57萬億元，增長0.3%，佔中國進出口總值的17.5%。周茂華認為，進出口增長說明民營經濟活躍度有所提陞。

在上半年，中國從外入口大豆量按年減少約15%。（視覺中國）

料第三季出口增速仍受壓

從貿易進口品種來看，原油和煤等大宗商品進口量增加，鐵礦砂、大豆進口量有所減少。上半年，中國進口原油2.45億噸，增加8.8%；煤炭1.54億噸，增加5.8%；天然氣4,692萬噸，增加11.6%。此外，進口鐵礦砂4.99億噸，減少5.9%；大豆3,827萬噸，減少14.7%。周茂華表示，進口不及預期一方面是由於中美貿易摩擦，另一方面與國內經濟結構變化有關。

周茂華分析，2018年以來，歐美市場需求趨弱，尤其是中美貿易摩擦下，兩國雙邊貿易萎縮較為明顯，再加上2018年「搶出口」纍積的高基數，三季度中國出口增速仍存在一定壓力；近一段時間以來，日本、韓國之間也產生了貿易摩擦，給中國面臨的外部環境帶來了更大的不確定性。同時，日韓作為外向型經濟的代表，對全球經貿往來有重大影響。因此對於中國經貿而言，接下來面臨的最大不確定性不僅僅是與美國進行的貿易談判，更重要的是警惕全球經濟放緩導致的需求不振。

周茂華表示，也正是因為全球需求疲軟，近期歐美日三國央行競相表態可能降息，轉向貨幣政策寬鬆政策，進而引發各國彙率競爭性貶值。對於中國而言，外貿增長更加需要穩定的彙率，全球央行寬鬆的情況下，中國的宏觀政策面臨更大的壓力和挑戰。