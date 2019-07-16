【投資攻略】吉利盈警背後　「買車」時機到未？

吉利汽車（0175）月初發盈警，料中期純利減40%，又急削全年銷量目標10%，花旗直指「吉利的黃金時代已結束」，大摩接力狠劈吉利目標價至5元，最難過的莫過於在20多元價位買入的小股東。 盈警敲起車企的警號，其他車股亦要捱沽，市場除擔憂經濟環境變化，亦怕汽車行業正步入寒冬。有專家認為汽車行業未走出困局，股價低殘不無道理，直指吉利跌至「10蚊樓下先諗」。

盈警前股價偷步下跌

吉利月初罕有發盈警，預期半年純利倒退40%，即只賺40億人民幣左右，同時急削全年汽車銷售目標10%，以反映中國汽車銷售跌幅超預期，及主動削減庫存拖累利潤。綜合上半年，汽車銷量按年減少15%至65萬部，只達到全年銷量目標151萬部的43%。

早在盈警之前，吉利股價已「偷步」下跌，短短兩個交易日，便由高位14元跌至12.16元，盈警公布後，翌日開市曾再瀉逾7%，低見11.24元。周二（16日）收市報11.86元，市值仍高逾千億元。

清理「國五」庫存 6月車市表面回暖

吉利的車賣少15%，盈利卻少40%，反映每部車的毛利下跌。箇中最大原因，是內地提前一年在本月1日實行「國六」（《輕型汽車污染物排放限制及測量方法（中國第六階段）》），亦即「國五」標準的汽車在7月起無法銷售，逼使車企加大「國五」車輛去庫存力度，不惜降價促銷。吉利當然沒有例外，公司在盈警中亦有解釋，利潤下跌是「主動削減庫存」所致。

車企的減價促銷潮，令6月車市迎來「小陽春」。全國乘用車市場信息聯席會（乘聯會）上周一公布，6月狹義乘用車（即房車+SUV+MPV）的零售銷量達176.6萬輛，按月增長11.6%，按年則增長4.9%。但整體上半年，零售銷量為995.4萬輛，按年實則下跌9.3%，由此可見，6月的逆轉只是受惠「國五」清庫存的刺激。

去年內地汽車銷量是近20年首次倒退，以今年上半年銷量再跌近一成計，汽車市道要今年復甦，幾近是不可能的任務。在貿易局勢仍不明朗，內地經濟放緩的背景下，很難令消費者短期內重拾信心。

2017年中，吉利收購寶騰汽車及蓮花路特斯汽車股權。在馬來西亞吉隆坡，時任馬來西亞總理納吉布出席簽約儀式。（視覺中國）

吉利銷量跑輸同業

提早實施「國六」，去庫存是每間車企都要面對的問題，但作為汽車自主品牌龍頭吉利，銷售數據卻差強人意。剛才提及，乘聯會公布上半年乘用車銷量下跌9.3%，但吉利上半年銷量就跌了15%，明顯跑輸同業。

花旗發表的大行報告指出，吉利產品周期的黃金時代已終結。翻查吉利6月的銷售數據，舊型號的銷量嚴重下滑，新車款亦表現平平。其中，僅「新帝豪」、「博越」、「繽越」車型銷量過萬，遠不及去年同期有7款車型銷量破萬。但「新帝豪」銷量其實按年跌了兩成，「遠景」、「博瑞」、「帝豪GL」等車型按年更跌逾五成。

定位高端的領克品牌，3款車型6月總合銷量亦不過萬，「領克01」、「領克02」及「領克03」銷量僅分別為4,533部、2,029部及2,093部。

吉利部分車款，既有SUV，亦有房車車款。（吉利網站截圖）

吉利6月銷量15強中最差

乘聯會上周發布「全國乘用車市場深度分析報告」，整體上半年，狹義乘用車市佔率最高為一汽大眾（9.3%）、上汽大眾（8.9%）和上汽通用（7.6%），吉利市佔率（6.2%）緊隨後面排第四，但半年銷量就按年跌19.1%，為最差4間之一。半年銷量表現最好的是東風本田升34.4%，其次是廣汽豐田升18.4%，和北京奔馳升13.8%，三者都是合資車企。

單計6月份，即「國六」實施之前的最後一個月，吉利汽車銷量更按年跌33.1%，為銷量首15間車企中表現最差，且為15間車企中，銷量按年出現倒退的3間車企之一（見下表）。

表：6月份狹義乘用車綜合銷量TOP15。（資料來源：乘用車市場信息聯席會月報表）

今年4月多名高層減持

另一個導致吉利股價受壓的原因，或與多名管理層減持有關。據港交所權益披露，自4月11日，多名高層在高位密集減持，單計4月，這批高層先後以每股平均價約16至18元，減持逾9,100萬股，累計套現逾16億元，直接令吉利股價受壓。

不過，3名在4月曾經減持的高層，在吉利跌穿12元後，於7月9至12日，以每股平均價11.53元至11.86元增持吉利，可能是股價觸底的訊號。彭博分析師預測，吉利今年預測純利為104.7億元，預測市盈率為9.5倍，屬於近年低位，究竟此刻撈底是否良機？

植耀輝：汽車行業未脫困

耀才證券研究部總監植耀輝指，車股股價低殘，反映了整個行業仍未脫困，料有關情況仍會持續，故不考慮買入，至於何時才是撈底訊號，他說起碼見到銷售有顯著反彈才作考慮，至於月初發盈警的吉利，他直指「10蚊樓下先諗」。

他又說，一向看淡車股，指經銷商在6月份減價出銷後，已消耗市場的短期購買力，預期7月份汽車銷量的表現續差，即使內地有刺激汽車消費的政策出台，汽車銷量最快到第4季才有轉機。

至於近年銷量倍增的電動車，植耀輝也建議不宜沾手，認為銷量倍升只因基數低，並預計內地電動車可能出現供應過盛的情況，因車企潛在產能過大，市場承受不到。他指，新能源汽車政策氣氛較好，但始終對整個汽車行業不樂觀，起碼今季都不會考慮車股。