麥肯錫報告指中國谷消費　中國廠商由外望世界　轉為聚焦內需市場

中美貿易戰之下，中國近年「谷消費」，減少依賴出口推動經濟增長。諮詢公司麥肯錫（McKinsey and Company）發表報告，揭示了當中的情況，以及如何影響全球貿易。

報告指出，全球正增加對中國出口，因中國正愈來愈依賴促進國內消費以推動經濟增長。

中國近年銳意推動消費 減少依賴出口

中美貿易戰之下，由於中國較依靠美國科技，一般來說應該較受影響。但報告發現如以整體來看，則是另一番光景。

報告指出，從2015年至2018年共16個季度之中，有11個季度的中國消費增長，佔中國經濟增長60%以上。很明顯看出，中國一直減少依賴貿易來推動增長。

研究發現，如果以2018年中國出口總額減去進口總額，得出的淨貿易額為負數，即是說進口多於出口。

報告指出，中國推動消費市場，令到進口貨品增加，中國製造商品亦更專注內需市場。（中新社）

中國製造聚焦內地市場 出口比例下降

麥肯錫亞洲區主席Oliver Tonby向《CNBC》表示：「我認為他們正在做這件事情，就是建立一個更強大、更多元化的經濟。」

研究顯示，中國愈來愈重視消費推動增長，意味着中國的製造商愈來愈集中面向內地市場，而面向世界消費者的銷售則愈來愈少。相對而言，中國製造對世界的影響已經下降。

報告又指出，中國2017年產出之中，只有9%產品出口外地，而2007年這比率有17%，顯示中國轉向重視內需，而減少了出口比例。

世界愈來愈依賴中國市場與資金

中國市場愈來愈獨立於世界，但相反地，世界愈來愈依賴中國市場。

報告指出，韓國、新加坡、馬來西亞、菲律賓和越南，在全球產業鏈之中與中國關係緊密。

資源豐富的國家例如澳洲、智利、哥斯達黎加、加納和南非，有不少原材料出口中國。新興市場如埃及和巴基斯坦，接受了中國巨額投資。

這些個案都顯示，「經濟上與中國有不同程度接觸，或多或少都受到中國與世界關係轉變的影響。」麥肯錫表示，「世界其他地區愈來愈多產品出口中國，反映中國作為市場、供應商和資金提供者的角色日益重要。」