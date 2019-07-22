科創板開市股價集體暴漲　監管呼籲摒棄「割韭菜」思維

科創板正式開板交易首日受到資金熱捧，25家公司股價集體暴漲，市場分析師提醒投資者理性看待暴漲，謹慎參與。

中國科創板今日正式開板交易，首批25隻科創板股票集體高開，其中18隻股票開盤價較發行價翻倍，平均漲幅超過150%。隨後股價波動劇烈，25隻股票共觸發29次30%漲跌幅限制臨時停牌。科創板開市不足30分鐘，成交量突破100億元人民幣。儘管個股表現開始出現分化，但交投十分活躍，截至下午開盤，25隻股票中，23隻換手率超過60%，成交額突破200億元。

科創板正式交易引發大筆資金分流，A股早盤跌幅超過1%，上海證券交易所綜合指數盤中失守2900點關口，深圳證券交易所成分指數一度跌幅超過120點，創業板指數跌幅最大達1.98%。

科創板制度從一開始就得到易會滿（左一）劉鶴（左二）等多為中共高層站台。（視覺中國）

專家﹕科創板可產生補短板作用

中國證監會副主席李超在致辭中表示，希望上交所把握好科創板的定位，落實好以信息披露為核心的證券發行註冊制度，著力支持有發展潛力、市場認可度高的科創企業，希望科創板公司以上市交易為契機，完善公司治理真實、準確、完整披露信息，嚴守四條底線，以紮實的業績和成長回報股東、回饋社會。也希望廣大投資者熟悉掌握科創板各項制度規則，強化風險意識，正確認識，理性參與科創板的投資交易。

科創板自2018年11月5日由中國國家主席習近平提出，到正式開板交易僅用時259天。華軟資本董事長、華夏新供給經濟學研究院院長王廣宇認為，科創板在中國資本市場中「補短板」的作用明顯。科創板目前的制度在發行、上市、信息披露、交易、退市等方面做了很多的制度創新，對於很多成長空間大、發展速度快但受限於利潤等指標的創新型企業提供更好的融資支持。同時，科創板為長期資本支持科技創新提供了規範高效的市場機製，為新一代信息技術、高端裝備、新材料、新能源、節能環保以及生物醫藥等具有投入大、週期長、風險高特點的科創企業提供了資本動能。

中國前海開源基金董事總經理、首席經濟學家楊德龍表示，科創板的交易機製更加市場化，這也將加快科創板股票價格回歸理性。考慮到首批上市的25家公司受資金追捧較多，多數股票在新股發行時獲得了很高的申購倍數。很多投資者在在二級市場買入，這也是造成交易科創板第一天股價波動劇烈、換手率高、成交量大的原因。

科創板股份股價走勢較波動

不過類似的例子並不少見。如2019年上半年納斯達克新股上市前20個交易日，日漲幅最大達到316.5%，日跌幅最大為52%；香港主板新股上市前20個交易日，日漲幅最大為218.6%，日跌幅最大48%。

上交所新聞發言人此前曾在新聞發佈會上呼籲，市場機構摒棄「割韭菜」的交易方式，基於企業基本面進行判斷，理性投資，科學決策。

楊德龍建議，新股價格在上市初期波動大，建議投資者謹慎參與。另一方面，由於科創企業由於初期還沒有形成穩定的盈利，甚至沒有合理持續的盈利模式，因此從估值上來看，多數科創板股票的估值偏高。當然，對於科創企業的估值應該採用多種估值方法，而不能僅限於市盈率等傳統的估值方法，這也使得機構對於科創板公司的估值的分歧加大。再加上前五個交易日沒有漲跌幅限制，故而科創板股票上市之後股價波動相對較大，多空博弈激烈。

楊德龍建議，投資者可以把握三點：第一是總量控制，儘量使得投資科創板股票或者科創板基金的資金量不超過個人可投資資產的20%。

第二是採取分散投資的方法。如果個人投資於科創板股票，儘量分散到五隻以上，如果是通過投資科創板基金來投資，則沒有要求，因為本身科創板基金是分散投資的。

第三，一定要深入研究所投資的科創板股票，儘量投資自己能夠看得懂或者能夠解其商業模式和盈利情況的科創板股票。既提高投資成功的概率，也降低投資的風險。

中信證券A股策略首席分析師秦培景認為，科創板初期風險很大，市場容易出現超預期股價大幅波動或流動性不足，對於純粹以打新為目的的新股中籤機構，集合競價是關鍵的決策窗口；對於短線交易者，首日換手率在40%至60%時是相對好的介入時點，但並不建議純粹基於短線博弈思路進行交易；對於中長期價值投資者，建議在日均換手率降至10%以下，或上市1個月以後再介入。