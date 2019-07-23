中共「斷臂求生」切中地產「要害」　房企倒閉潮來臨？

截至7月21日，2019年已有近300家中國房地產企業宣告破產，這背後是中共「斷臂求生」的地產行業大整頓。

樓市調控沒有鬆懈、房地產融資逐步收緊的背景下，一些資金鏈原本就緊張的中國房地產企業難以為繼。根據法院公告，截至7月21日，2019年以來共有271家房地產企業發佈破產公告。

在中共「金融服務實體經濟」的大方針下，房地產行業被束之高閣，宏觀經濟環境並未顯著好轉的情況下，高層顯然不希望金融扶持實體經濟的政策再次把資金導向房地產，因而各類房地產調控政策頻繁落地。

中國銀保監會主席郭樹清在上海陸家嘴金融論壇上承認地產佔據過多信貸資源。（視覺中國）

樓市調控直指房企融資

2019年5月，中國銀保監會發佈23號文件，明確要求商業銀行、信託、租賃等金融機構不得違規進行房地產融資。這也直接導致信託貸款餘額在經歷了3月份短暫的反彈後於5月再次回落。2019年5月，信託貸款增量就呈現負增長態勢。

隨後，有市場消息傳出監管層正在將一些拿地手段激進的房地產企業納入監管，並暫停一些企業債券和資產抵押證券（ABS）發行。

樓價過高消耗居民儲蓄

6月13日，中國央行黨委書記、銀保監會主席郭樹清在陸家嘴金融論壇公開表示，中國一些城市住戶部門槓桿率急速攀昇，相當大比例居民家庭負債率達到難以持續的水平。更嚴重的是全社會的新增儲蓄資源一半左右投入到房地產領域，一些房地產企業融資過度擠佔了信貸資源，導致資金使用效率進一步降低，助長了房地產投資投機行為。

中共高層已經意識到，高企的房價消耗了現有居民儲蓄，更透支了居民未來的消費能力，在企業層面，金融機構在利益驅使下，設計結構更加複雜的金融產品規避監管支持房企高槓桿運作。造成的結果是無論中國央行怎麼「放水」，越來越多的資金流向房地產行業，而製造業企業則拿不到成本更低的貸款。因此規範地產行業融資成為本輪調控的重點。

2019年7月12日，中國發改委發佈《對房地產企業發行外債申請備案登記有關要求的通知》，要求房地產企業發行外債只能用於置換未來一年內到期的中長期境外債務，並對外債信息進行備案登記。

同時，中國銀保監會開始密集約談房企和信託機構，要求金融機構加強房地產信託領域風險防控，限制房地產信託業務增量。隨著各渠道全面收緊融資，現金流緊張高槓桿運作的房地產企業逐漸資金鏈斷裂，倒閉也就在所難免。

從地方政府到普通民眾，房地產在中國似乎是永恆的熱點話題。（視覺中國）

房企與地方政府誰才是最大阻力

「倒閉的房地產企業大部分是地方性小型房企，但現在融資環境確實非常差，今年年初還能拿到成本比較高的銀行貸款，現在貸款的門檻越來越高，已經不是幾個點資金成本的問題了。」北京一家大型房企融資部門員工對多維新聞表示。

中國易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，中小房企倒閉有宏觀政策外部原因，也有企業經營自身原因。中小房企破產，本身和房屋銷售不好、拿地機會不多等因素有關。而從政策層面看，實際上包括地方政府限購、限售等政策，也會影響其房屋銷售，最終對部分中小房企形成限制和制約。而類似破產情況的發生，本質上也說明了當前房企的一個困境，即在融資環境收緊的情況下，房企的資金面會更加惡化，進而對相關房企帶來較大的影響。

「因為融資困難，前前融（房企買地前支付保證金部分）和前融（房企買地後支付土地款部分，通常房地產企業會將土地抵押獲得融資）幾乎都停了。只有萬科等大型房地產企業影響相對可控，情況樂觀一些。中小型房企資金量有限，想拿地只能聯合幾家房企一起拿地，後期一起開發。」前述房企人士表示。

融資緊張、房企拿地能力不足，直接造成土地流拍增多。2018年，中國300個主要城市合計流拍土地達到1,809宗，創出新高。其中75%來自四季度。儘管2019年一季度流拍率逐漸下降，但6月流拍率呈現反彈的態勢。數據統計顯示，6月中國主要地級市共流拍69宗地塊。

內房行家經歷優勝劣汰

前述房企人士表示，地方政府當然不願看到土地流拍，所以也鼓勵幾家房企聯合拿地。但在實際執行過程中容易發生糾紛。遇到好的項目，幾家房企都想把資產併入自己的財務報表裏，但最終只能有一家企業並表。

一位不願具名的業內人士表示，地方政府有時為了防止土地流拍，會找幾家地產企業提前勾兌，把原本公開透明的土地競拍過程變成「圍標」。

事實上，中國地方政府財政嚴重依賴「土地財政」。易居房地產研究院報告指出，以「五稅」加土地出讓金的口徑計算，2018年土地財政收入佔地方財政收入比例51%，創歷史新高。所謂「五稅」是指房產稅、城鎮土地使用稅、契稅、耕地佔用稅、土地增值稅這五個房地產開發環節的主體稅種。而如果加上房企的企業所得稅和增值稅，土地財政在地方政府財政收入中的比重還會更高。這也是很多中國地方政府難以「下決心」整頓房地產的根本原因。

嚴躍進認為，對於房地產企業而言，「倒閉潮」並不具備普遍意義，優勝劣汰是構建良好房地產格局的必要過程。隨著經濟刺激力度的強化，部分資金充裕、銷售業績好、競爭力強的房企，包括部分中小房企，其實還是有機會崛起的。