本周三大央行議息　投資者表現審慎

本周（7月29日至8月2日）市場將迎來超級周，重點關注美國聯儲局、英倫銀行和日本央行公佈的利率決議。

其中，市場普遍預計美聯儲將減息。預期聯儲局會減息25個點子，而利率期貨顯示，當局減息50個點子的機會率為16.5%，年內累計減息超過75個點子機會率超過50%。

此外，市場普遍預期日本央行會維持利率不變。分析人士認為，歐洲央行暫不減息的決定，可能增加了日本央行暫時按兵不動的機率。

另一方面，目前市場對英倫銀行的加息預期已經基本消失，而在全球央行貨幣寬鬆甚至是多個新興市場經濟體已經減息的背景下，市場對當距減息的預期有所升溫。

值得關注的是，在聯儲局即將減息之際，美國股市的表現「不尋常」。

美國經濟走向影響美股走勢。（視覺中國）

機構投資者靜觀美三大指數創新高

隨著美國三大股指再次刷新歷史新高，機構投資者似乎傾向於「靜觀其變」。最新財報顯示，二季度美國五大行股票銷售和交易業務的收入繼一季度按年下滑14%後繼續下跌，跌幅為8%，今年上半年證券交易收入規模累計減少50億美元，創2009年本輪美國牛市啟動以來最差表現。

過去牛市往往能激發市場熱情，資金會蜂擁入市博取超額收益進而推高資產價格。那麼這一次投資者情緒變化的原因又是什麼呢？分析指，近幾周美股的走勢很大程度上消化了當局7月降息預期，如果聯儲居進入寬鬆週期，對於美股的影響仍是不確定的，因為美國經濟的最終走向才是影響股市走向的決定性因素。