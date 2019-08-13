欲降低脫歐風險　英國寄望與美國達成自貿協議

分析稱，英美自貿協定被英國視為「脫歐」後重塑英國與全球貿易關係的重要一步，英美或將進入「後脫歐時代」的特殊關係期。

英國政府於上周四（9日）發佈數據顯示，英國第二季度經濟萎縮，係2012年第四季度以來首次。英國國家統計局數據顯示，4月至6月，英國國內生產總值按季下降0.2%。

分析稱，英國經濟萎縮緣於英國退出歐洲聯盟的不確定性給商業投資施加壓力，並且，英國獲准推遲「脫歐」以後，企業減少庫存。

據《法新社》報道，英國政府機構7月預測，如果英國「無協議脫歐」，可能將陷入持續一年的經濟衰退。

作為英國新任外相，藍韜文（Dominic Raab）上任後，迅速展開與非歐盟國家的外交活動。8月6日至8日先後到訪加拿大、美國和墨西哥三國。

排除脫歐因素，歐元區經濟整體表現也不佳。（視覺中國）

據《赫芬頓郵報》報道，6日晚上，拉布在白宮與美國副總統彭斯（Mike Pence）會面後，受邀赴白宮橢圓形辦公室與美國總統特朗普（Donald Trump）進行了一次計劃之外的會面。拉布表示：「特朗普總統再次明確表示，希望與英國達成一項雄心勃勃的自由貿易協定。所以我們希望能夠在10月31日離開歐盟後儘快實現這一目標。」



分析指出，英美雙方能否順利達成自貿協議，關鍵在於能否在分歧問題上互相妥協。此前，特朗普對英國進行國事訪問時，曾要求英國國家醫療服務體系對美國全面開放市場准入，這是英美貿易協定的重大爭議點之一。

除此之外，英國如果與美國簽訂自貿協定，可能將被迫降低農產品及食品的安全及環境標準。